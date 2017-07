L'hommage au P. Hamel rend son vrai sens à la laïcité (3)

Le discours de M. Macron a bien répondu à celui de Mgr Lebrun :

Faut-il y voir la plume de Sylvain Fort [*] ? Emmanuel Macron a prononcé ce matin un discours qui répondait bien à celui de l'archevêque de Rouen, Mgr Brunin (voir nos deux notes précédentes).

On trouve dans les paroles de M. Macron plusieurs idées qui remettent les pendules à l'heure.

Que la République "n'a pas à combattre une religion ni à vouloir se substituer à elle", c'est l'inverse de ce que pensaient plusieurs ministres de M. Hollande.

Et que "chaque religion" doive "mener sa part de combat pour que jamais la haine, le repli ne puissent triompher", c'est l'inverse de la partialité qui rôdait dans les milieux officiels en 2015 - et même en 2016 jusqu'à l'assassinat du P. Hamel, qui a changé la face des choses en mettant soudain en lumière une convergence entre l'attitude de l'Eglise et l'élan populaire.

Deux phrases du discours de ce matin vont plus loin que M. Macron (peut-être) ne s'en doute :

► "Elle est là aussi, la force de notre nation, dans cette capacité à entendre et faire siennes les paroles de fraternité et de charité que l’Eglise de France prononça voici un an..."

► "Le martyre du Père Hamel n'aura pas eu lieu pour rien."

La première phrase souligne que le réflexe social de l'Eglise - paix, calme et civisme : l'esprit de l'Evangile et de saint Paul - converge avec l'aspiration des Français.

La seconde phrase souligne que cette convergence a été catalysée par le martyre du P. Hamel. "Le sang des martyrs est semence de chrétiens", disait-on : il montre aux foules ce qu'est la foi au Christ Et la foi au Christ, germe de paix, sert par surcroît le bien commun de la société.

Il est bon que le président de la République l'ait dit. Il a rendu ainsi son vrai sens à la laïcité. Même ceux que la politique de M. Macron inquiète ou choque par ailleurs, constatent que son discours rassembleur à St-Etienne-du-Rouvray sonne plus "chrétien" que le discours diviseur de M. Sarkozy au Latran en 2007 : texte vindicatif, oeuvre de passéistes étriqués qui défigurait l'image du catholicisme - et porte ainsi une part de responsabilité dans la cathophobie des années Hollande.



Quant à M. Macron, qu'il ne s'arrête pas en chemin : qu'il lise Laudato Si' et décide en conscience de changer de politique ! À Dieu tout est possible, même d'inspirer César.

__________

[*] "Conseiller aux discours et à la mémoire" nommé par Emmanuel Macron, Sylvain Fort a suivi les cours de l'Ecole cathédrale fondée à Paris par le cardinal Lustiger, Il est par ailleurs normalien, agrégé de lettres classiques, germaniste et musicologue (traducteur de Schiller, Harnoncourt et Alban Berg, biographe de Karajan)... Sans compter sa plasticité politique : il fut successivement wauquiézien (2010) puis sarkozyste (2012), avant de rejoindre l'Elysée en mai dernier. Il est vrai que M. Fort est aussi spécialiste de la communication financière, ancien vice-président chez BNP-Paribas, pilier de l'Institut Montaigne, etc. Rien n'est simple.



i