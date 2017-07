Un an après : le martyre du P. Jacques Hamel

Cérémonie d'hommage demain à St-Etienne-du-Rouvray :

Il y a un an, le prêtre normand Jacques Hamel était assassiné par deux jeunes djihadistes dans son église de St-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) lors de sa messe matinale. Demain 26 juillet, un hommage lui sera rendu en ce même lieu : y prendront part le président de la République et nombre de notabilités, parmi lesquelles le député PCF Hubert Wulfranc (ex-maire de la ville), qui avait eu l'an dernier des mots magnifiques pour qualifier ce drame et saluer sa victime. La messe sera concélébrée par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, et le P. Auguste Moanda, curé de St-Etienne-du-Rouvray. Sera présent aussi le président de la mosquée locale, Mohammed Karabila, qui avait tenu l'an dernier à prendre part à la liturgie funèbre du P. Hamel en compagnie de membres de la communauté musulmane, dont plusieurs femmes voilées, bravant ainsi la menace terroriste. « Le sang de Jacques Hamel a rapproché nos communautés », témoigne-t-il aujourd'hui.

Le 14 septembre dernier à la chapelle Ste-Marthe du Vatican, célébrant lui aussi une messe matinale pour 80 pèlerins de Rouen (dont la famille du P. Hamel) venus avec Mgr Lebrun, le pape François a dit dans son homélie : « Comme ce serait beau si toutes les confessions religieuses disaient : "tuer au nom de Dieu est satanique !" » Une photo du P. Hamel était placée sur l'autel. La couleur liturgique de ce jour-là était celle de la fête de la Croix glorieuse : le rouge, couleur du Christ premier martyr. Évoquant l'histoire des martyrs depuis l'aube de l'Eglise, le pape a souligné qu'il y a « plus de martyrs chrétiens aujourd'hui que dans les premiers temps » : « tués parce qu'ils ne renient pas Jésus-Christ »...

« Le P. Hamel a été égorgé sur la croix au moment même où il célébrait le sacrifice du Christ sur la croix», a-t-il souligné : le prêtre normand a ainsi rendu le même témoignage que l'archevêque de San Salvador, le bienheureux martyr Oscar Romero, assassiné par un tueur d'extrême droite en 1980 alors qu'il célébrait la messe.



Le pape n'a pas hésité à donner d'avance le nom de martyr au P. Hamel (qui « a donné sa vie pour nous, pour ne pas renier Jésus »), alors que la procédure de béatification n'allait être ouverte que sept mois plus tard par le diocèse de Rouen. Le P. Hamel tombant sous les coups avait prononcé les mots : « Va-t-en, Satan ! ». « Par cet exemple de courage, a dit le pape, qu'il nous aide à avancer sans peur. Qu'il nous donne la douceur, la fraternité, la paix, et aussi le courage de dire la vérité : tuer au nom de Dieu est satanique. »

À la rencontre pour la paix organisée à Assise par la communauté Sant'Egidio, l'archevêque de Rouen a tenu à témoigner de la solidarité manifestée par des musulmans après l'assassinat du prêtre.



> LCI demain 26 juillet, à partir de 10 h 15 : débat sur la cérémonie de St-Etienne-du-Rouvray et les répercussions du martyre du P. Hamel. J'y participera en compagnie de Dominique de Montvalon, William Molinié et Arnaud Benedetti.