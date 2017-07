La machine a dit : "raboter l'aide au logement"

L'algorithme se fout des pauvres :

Va-t-on encore nous dire que M. Macron est un gouvernant chrétien parce qu'il "prend le meilleur de la droite et de la gauche" ? On ne sait s'il y a du "meilleur" dans les partis politiques : mais on sait ce qu'il y a de pire, et c'est le programme de liquéfaction de la société postulé par le néolibéralisme. Programme strictement algorithmique... Sachant que le plus coûteux est le moins "marchand" (les aides sociales et le budget de la défense); le robot-rabot passe inexorablement.

Mais ce n'est pas indolore. On en voit un exemple avec l'amputation de 5% de l'APL (Aide personnalisée au logement), qui soutenait les foyers démunis - souvent "monoparentaux" - ainsi que 800 000 étudiants. Passons sur l'indignation surjouée de Mmes Pinel et Cosse ; et sur celle - particulièrement hypocrite - de LR, dont les sénateurs ont essayé d'aggraver encore [1] la réforme du Code du travail. Mentionnons plutôt la protestation de la Fondation Abbé Pierre : "Ce choix incompréhensible et étrange pénalise les plus pauvres", tempête son délégué général Christophe Robert. "Pour nous, précise-t-il, c'est un très mauvais signe fait par des technocrates qui ne mesurent pas ce que c'est que de vivre avec de petites ressources, à quel point cela a de l'impact sur les dépenses de santé, d'alimentation... Le coût du logement a flambé en quinze ans et pénalise durement les ménages les plus fragiles. Tout cela nous semble assez incohérent."

Le diagnostic de Christophe Robert est le nôtre. Va-t-on nous rétorquer que la Fondation Abbé Pierre est moins "chrétienne" que M.. Macron, dont l'icône a pris (sur certains autels domestiques) la place de celle de M. Fillon ?

__________

[1] M. Retailleau est définitivement l'ami du genre humain.