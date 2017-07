Message du cardinal Vingt-Trois avant son départ

Face à la société des "idoles" et du "fric", l'archevêque de Paris appelle les chrétiens à mieux mesurer leurs responsabilités :

L'hebdomadaire diocésain Paris Notre-Dame reprend les punch-lines de l'entretien à l'AFP du cardinal André Vingt-Trois, qui quittera ses fonctions d'archevêque de Paris lors de ses 75 ans le 7 novembre prochain :

<< Le cardinal estime que l'Eglise dans son ensemble "est dans une période de cassure entre l'héritage d'une société post-chrétienne et l'avènement d'une société des idoles, une société du fric"... "Le défi des chrétiens est de savoir s'ils vont être capables de transmettre à la génération qui vient leurs convictions sur l'importance de l'existence, la relativité de l'économique par rapport au spirituel ou au culturel, la valeur de l'engagement, de la solidarité." >>

Tout est à méditer dans cet avertissement.

► Ce n'est pas l'Eglise qui est dans une "cassure" (contrairement à ce croient certains) : c'est la société, sous l'influence de forces économiques... que ne veulent précisément pas critiquer ceux qui préfèrent s'en prendre au pape et aux évêques..

► "L'héritage d'une société post-chrétienne" : expression très riche dans sa concision ! Dans les années 1950 nous n'étions même plus dans une société "post-chrétienne" (disparue en 1914), mais dans son "héritage" : parfum d'un vase vide qui s'évaporait. D'autre part, "l'héritage d'une société post-chrétienne" se réduisait à : 1. des cathédrales, dont on ne comprenait plus l'esprit ; 2. des restes de morale, pseudo-nostalgie de ceux qui prennent le christianisme pour une morale. Les énervés qui disent en 2017 : "la France est chrétienne et le restera", disent n'importe quoi... (ou bien "chrétienne" est leur euphémisme pour dire autre chose).

►"L'avènement d'une société des idoles, une société de fric". Voilà le monde nouveau ! Le fric régnait déjà dans les années 1950, mais il partageait encore ce règne avec d'autres puissances. Aujourd'hui il est seul en piste. Il est devenu l'idole Argent : consumérisme, spéculation financière, croissance sans emplois, seul horizon individuel et collectif, qui engendre par contrecoup d'autres idoles (comme tout polythéisme) : ainsi "l'identitarisme", crise de manque née de la dissolution sociale et sociétale par l'idole Argent.



► "Le défi des chrétiens est de savoir..." Tout est là : en France, veulent-ils "savoir" ? Oui dans beaucoup de paroisses ; non dans certains milieux. Les conservateurs ne veulent pas que l'on critique l'argent (ils préfèrent critiquer le pape). Les ultras ne veulent rien savoir depuis 1968, 1944 ou 1789.

► "...s'ils vont être capables..." Être capables, c'est vouloir et pouvoir. Vouloir vient de la prière et de l'examen de conscience. Pouvoir vient de la formation reçue, ou à recevoir. Les deux choses sont à portée de la main pour n'importe lequel d'entre nous.

► "...de transmettre à la génération qui vient..." Transmettre quoi : des opinions de milieu social ? ou la flamme de l'Evangile ? Encore un sujet d'examen de conscience pour nous tous.

► "...leurs convictions..." : ce mot inadéquat ne va pas dans le contexte. "Convictions" est trop proche d' "opinions". Ce n'est pas de notre psychologie ou de nos traditions subjectives que parle le cardinal : c'est du salut objectif, le nôtre et celui de tous.

► "...sur l'importance de l'existence, la relativité de l'économique par rapport au spirituel ou au culturel, la valeur de l'engagement, de la solidarité." En une phrase le cardinal rassemble l'art de vivre chrétien. "L'importance de notre existence", c'est à la fois le sens du créé, sa dignité intrinsèque, et le prix infini qui lui vient du Christ. "La relativité de l'économique", c'est la notion révolutionnaire dans une époque où l'économique (le financier) prétend à l'empire absolu. "L'engagement" et "la solidarité", ce sont les tâches fixées au catholique par la doctrine sociale de l'Eglise : elles incluent non seulement le caritatif, mais les luttes légitimes contre les nuisances de la "société de fric". Et c'est un boulevard pour l'évangélisation : la solidarité humaine est le chemin du Christ à travers nous ; récuser la solidarité et les luttes sociales légitimes, ce serait refuser d'aider le prochain (côtoyé dans ces luttes) à découvrir le Christ. À Dieu ne plaise !