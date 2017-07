Hypers : ça va empirer ! Et l'Etat est complice...

Révélations ravageuses du Canard enchaîné :

Avec 807 centres commerciaux sur 17 millions de km2, la France est déjà numéro 1 en Europe pour le bétonnage du territoire par des centres commerciaux : situation mortifère pour les villes moyennes et "le lien social", avoue le propre PDG de Monoprix !

Mais loin de mettre un moratoire à cette démence, les pouvoirs publics autorisent la création de 78 centres supplémentaires qui bétonneront 1,3 millions de km2 - et dont plusieurs semblent conçus par des mégalomanes. Notre blog a souvent dénoncé le projet d'Auchan dans le Val d'Oise, EuropaCity : bétonnage de 80 ha de terres agricoles pour créer 230 000 m2 de commerces et une piste de ski ! Ce n'était qu'un début...

Exemples dans Le Canard enchaîné de cette semaine :

► Près de Caen (Fleury-sur-Orne), Ikea a déjà un site de 28 000 m2 et 1563 places de parking. En 2012, il sollicite une extension de 58 400 m2 et 508 places de parking supplémentaires pour créer un centre commercial avec Auchan. Le maire de Caen s'y oppose pour défendre ses commerces de centre-ville. La commission départementale d'aménagement commercial donne gain de cause à Ikéa ; la commission nationale réclame quelques aménagements pseudo-écologiques, et donne aussi son accord. Le maire de Caen dépose alors un recours au Conseil d'Etat ; mais il ne se fait pas d'illusions : Paris soutient systématiquement les centres commerciaux.

► Près d'Orléans (à St-Jean-de-Braye), Decathlon veut bétonner 16 ha d'espaces naturels et agricoles - dont 1500 m2 de zone humide - pour créer un magasin de sport supplémentaire... alors qu'il y en a déjà quatre à Orléans, dont un Decathlon ! La mairie orléanaise donne l'autorisation commerciale. Les opposants obtiennent son annulation. Decathlon la fait rétablir. Les opposants découvrent alors que la zone humide vouée à la destruction est 60 fois plus vaste que les 1500 m2 autorisés : moyennant quoi le tribunal administratif leur donne gain de cause le 31 janvier dernier. Le 25 juin, la commission nationale rétablit l'autorisation... Decathlon est passé en force avec la bénédiction des pouvoirs publics.

Voilà où nous en sommes.