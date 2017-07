Budget de l'armée : Pierre de Villiers démissionne

Le président de la République ne peut pas, 'en même temps', faire des cadeaux à la finance... et financer l'armée française :

Le chef d'état-major des armées vient d'annoncer sa démission : "Dans les circonstances actuelles, je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays... J'ai toujours veillé, depuis ma nomination, à maintenir un modèle d'armée qui garantisse la cohérence entre les menaces qui pèsent sur la France et sur l'Europe, les missions de nos armées qui ne cessent d'augmenter, et les moyens capacitaires et budgétaires nécessaires pour les remplir."



Le fait est sans précédent depuis 1958. Mais c'était couru. L'après-midi du 14 juillet, M. Macron laissait entendre publiquement - devant militaires et médias - que maintenir un autre point de vue que le sien était un acte peu républicain ; car Jupiter est infaillible. Dans le JDD il ajoutait avec dédain : "Si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major change."

Quelque chose les opposait en effet : c'était le budget de l'armée. Autrement dit les moyens de ses missions, de ses équipements et de ses entraînements.

M. Macron s'estime mandaté [*] pour forcer la société française à se moderniser : notamment en faisant des cadeaux fiscaux aux plus aisés et à la sphère financière (réforme de l'ISF). Ou en réduisant des services publics dont fait partie l'armée - bête noire de Bercy... Ce programme a un nom : c'est l'ultra-libéralisme. M. Macron est en train de le concrétiser.



Ces manières de PDG colérique séduisent M. Trump mais pas les Français. M. Macron réussit l'exploit d'amener même la gauche radicale à défendre l'armée ! Tweet d'Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon : "Je regrette la démission du Gal #devilliers. Homme d'honneur, il a fait son devoir en s'exprimant devant la Commission de la défense de l'Ass Nale." Corbière ajoute : "Preuve cinglante de l'échec de la politique brutale de Macron..." Tweet de "Hérault insoumis" : "Je rappelle que les militaires défendent tous les Français..." Même réaction à la gauche de la gauche : "La démission du Gal Pierre de Villiers après l'annonce des coupes budgétaires pour nos armées est le nouveau chef d'oeuvre d'@EmmanuelMacron", tweete Benoît Hamon.

A droite, les moins anti-Macron tiquent devant la situation : "Remettre en cause le budget des #armées, c'est oublier que nous devons protéger ceux qui nous protègent", tweete Xavier Bertrand, qui qualifie le général de "militaire sincère, droit et soucieux de la sécurité de ses soldats, de nos compatriotes et de l'intérêt national".

Dans Le Monde, le général (CR) Vincent Desportes écrit avec sévérité :

<< Il faut remonter au putsch du 21 avril 1961 pour trouver une crise aussi aiguë entre le chef de l’exécutif et la hiérarchie militaire. La grande différence est que le coupable du jour, le général d’armée Pierre de Villiers, brutalement poussé à la démission, est aussi légitime au sein des armées que parfaitement loyal envers la République, aussi unanimement apprécié des femmes et des hommes de l’institution militaire que reconnu par l’ensemble de la classe politique. Cette issue brutale est l’aboutissement d’une crise latente. Le feu couvait depuis longtemps, que les responsables politiques étouffaient sous le couvercle d’un devoir de réserve perverti. Il a explosé sous l’effet d’un autoritarisme juvénile qui, détruisant l’image forgée en deux mois par Emmanuel Macron à coups d’habiles postures martiales, a stupéfait l’institution et brisé le lien de confiance. >>

Comment un "lien de confiance" pourrait-il exister entre la société (dont fait partie l'armée) et un exécutif ouvertement voué à nous imposer un certain système économico-financier, incompatible avec les structures profondes et les besoins actuels de la France ?

Acte concret après acte concret, Macron montre de quoi il est le nom.

__________

[*] quoique élu avec la plus forte abstention jamais enregistrée.