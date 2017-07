"L'autorité ne se proclame pas"

Loin du show politique français, ces passages du livre :

<< Un pouvoir fort se caractérise par sa capacité à se faire obéir sans recourir à la violence, légalisée ou non. Mais comment parvient-on à se faire obéir ? Quand et comment n'y parvient-on plus ?

...Une force qu'on ne craint plus perd le pouvoir et "N'ayez pas peur" dit cette règle secrète. Ainsi le pouvoir ne vient-il pas de lui-même...

...Le pouvoir ne devient stable et éventuellement légitime que quand il rencontre et suscite une obéissance volontaire et spontanée. Si donc aucun pouvoir ne vient de lui-même (de sa force, de sa violence), d'où tire-t-il son efficace ? De son autorité.

...Le pouvoir résulte de l'autorité, mais il ne la produit pas (et il ne déploie ses fastes que pour faire accroire qu'il la produit, alors qu'en fait il ne l'a pas). L'autorité, au contraire du pouvoir, ne se proclame pas, ne fait pas violence, ne se donne pas en spectacle, et même, à la limite, ne se voit pas. Car l'autorité n'a jamais besoin de demander l'obéissance, parce qu'elle l'obtient immédiatement, puisqu'on la lui donne volontairement.

...L'autorité d'un vrai professeur se résume à sa capacité à mettre ses auditeurs d'accord avec ce qu'il dit, et non pas avec lui mais finalement avec eux-mêmes ; tandis qu'un mauvais professeur voudra se les soumettre, à lui, avec violence et séduction (qui peuvent coïncider). >>