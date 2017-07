Macron en actes : n'est pas de Gaulle qui veut

Le one man show macronien ne fait que prolonger l'atlantico-libéralisme de Sarkozy&Hollande (à l'opposé de l'héritage gaullien) :

Une pratique autoritaire égo-centrée : pour booster quoi ? à l'extérieur, l'atlantisme. À l'intérieur, la liquéfaction libérale de la société... Voilà le contenu naissant de l'ère macronienne. Elle se présente comme une aggravation-accélération (rapidación, dirait le pape) de la tendance des deux précédents quinquennats.

Dans les premières semaines, l'opinion a apprécié que M. Macron paraisse prendre de la hauteur par rapport aux frénésies sarkozyennes et au néant hollandien. Elle n'a pas tardé à comprendre que cette rafale de "gestes symboliques" relevait de la com' plus que du politique. Recevant M. Poutine à Versailles, M. Macron se campe en roi mais récite au Russe la liste des griefs américains. Recevant M. Trump pour le 14 juillet, il se campe en chef de guerre : mais c'est au moment où il engueule les généraux, après avoir pris 850 millions aux armées contre la promesse de tenir plus tard la promesse trahie.

Ce que M. Macron ne veut pas remettre à plus tard, c'est la réforme de l'ISF en faveur de la spéculation financière : exemple du macronisme concret qui s'organise à l'abri des accessoires symboliques ("je suis votre chef", etc). N'est pas de Gaulle qui veut... Et puisque M. Macron se prétend - aussi - l'héritier de la fonction royale, je prélève ces mises au point dans le dernier numéro du bimensuel Royaliste [*]:

<< [Dans le discours de M. Macron au Congrès], les longs passages soigneusement rédigés par son porte-plume visent à camper Emmanuel Macron en prince-philosophe. Nous sommes loin du compte. [...] Le concept de souveraineté a été récupéré, non pour mettre en question les traités européistes et l'Otan, mais pour faire croire qu'un pays était souverain quand il était en ordre sur le plan budgétaire et en matière de "réformes". Même opération sur le thème de la justice sociale - déjà éventée par les ordonnances destinées à organiser la casse sociale... >>



<< Nous maintenons notre analyse quant à l'efficacité du bloc oligarchique : quand il s'agira de voter le saccage du Code du travail et les mesures d'austérité, la majorité "En marche" et ses complices de l'opposition "constructive" respecteront la discipline de classe et voteront sans défaillir toutes les lois scélérates dictées par l'Elysée... >>

<< L'élu du 7 mai n'a rien changé dans le mode de gouvernance établi au début du siècle : il s'est inscrit d'emblée dans le mouvement subversif qui nous a fait passer de la République à l'oligarchie, du gouvernement selon la visée de l'intérêt général à la prise en main du pouvoir par une petite minorité chargée de promouvoir un conglomérat d'intérêts privés - en l'occurrence ceux de la classe dominante. [Le projet de M. Macron] est l'accélération du processus de domination du pays par l'élite du pouvoir, des affaires et des médias [...] Emmanuel Macron pense et agit au mépris de la fonction arbitrale qui lui est assignée par la Constitution, selon l'ambition dictatoriale que suppose la pleine réalisation de l'ultralibéralisme... >>



Combien de Français penseront cela dans un an ?



__________

[*] qui n'a rien à voir avec l'extrême droite - ni même la droite.