Désendurcir les coeurs, pour comprendre l'Evangile

Hans-Urs von Balthasar, à propos des textes de ce dimanche :

<< La première lecture (Isaïe 55:10-11) l'annonce triomphalement : la grâce de Dieu est comme la pluie qui féconde la terre et la fait germer, donnant au semeur la semence et la pain comestible. "De même la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais" : elle ne gagne pas seulement un fragment de ce qui se trouvait dans le plan de Dieu, mais elle a "réussi sa mission". Le chrétien ne peut pas entendre ce cri de victoire de Dieu sans penser à la croix du Fils : si l'oeuvre de sa vie a paru échouer devant la dureté de coeur de ses auditeurs, la croix qui supplée fut la pluie qui abreuva la terre desséchée. >>

<< La deuxième lecture, de Paul (Romains 8:18-23), nous dit que la création tout entière a été soumise à la "vanité" ou au "pouvoir du néant", qu'elle est dans les douleurs d'un enfantement mais ne produit rien, et que "nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps". Nous, chrétiens, sommes de ceux qui ont reçu dans leur coeur un début de compréhension, mais quelle peine avons-nous pour trouver la vérité dans la parabole ! Et combien devons-nous craindre qu'en nous aussi - qui devrions voir et entendre - un sol pierreux empêche la semence de Dieu de lever ! >>



<< Dans l'évangile (Matthieu 13:1-23), Jésus raconte à la foule une parabole : seule la quatrième partie de la semence lève, mais celle-ci produit un fruit surabondant. Les disciples demandent : "pourquoi parles-tu en paraboles ?" La réponse du Seigneur indique que dans les coeurs des auditeurs, il doit se trouver au moins un début de compréhension des choses divines si "la Parole du Royaume" doit porter du fruit en eux. "Car à celui qui a (ce début), l'on donnera..." Au fond, on ne peut parler de Dieu qu'en images ; celui dont le coeur est endurci, ou n'est pas prêt à comprendre à cause des soucis du monde ou de son esprit superficiel, celui-là ne peut pas pénétrer dans les images jusqu'à parvenir à la réalité divine signifiée. La semence se dessèche, le Mauvais enlève même les germes... Dans les disciples il y a, par la grâce de Dieu, l'amorce de la compréhension : ce qui est dépeint comme l'explication donnée par Jésus est, au fond, la compréhension que l'Esprit Saint développe dans le coeur de l'Eglise. Mais cette compréhension ecclésiale vient après la Résurrection. Pour le moment, les disciples demandent le sens du discours en paraboles ; seul l'Esprit Saint leur apprendra à passer du symbole à la réalité. >>