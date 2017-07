Pour cet été : une retraite spirituelle 'Laudato Si'

...proposée par les jésuites de France :

<< Une nouvelle équipe « ecojesuit » a été constituée cette année pour animer nos 2 provinces et très bientôt notre nouvelle province en vue de notre « conversion écologique ».

Cette équipe est constituée des P. Franck Delorme sj, Jérôme Gué sj, Benoît Ferré sj et Claire Brandeleer (du Centre AVEC en Belgique). Déjà en France, en 2015-2016, 9 fiches Ecojesuit ont été diffusées sur le site et par mail. Voici donc la 10ème qui nous invite à faire notre retraite annuelle dans cette dynamique.

Le « coup de pouce » du pape François

« S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. » (Laudato Si’ §217)

Défis pour notre mission aujourd’hui

« Le soin que nous prenons de l’environnement affecte la qualité de nos relations avec Dieu, avec les autres et avec la création elle-même. Il touche le cœur de notre foi en Dieu et de notre amour pour Dieu « de qui nous venons et vers qui nous allons ». Notre souci de l’environnement peut s’inspirer de ce qu’Ignace enseigne sur le bon usage de toutes les créatures et sur la présence active de Dieu en elles. (35ème Congrégation Générale, décret 3, §32)

Un guide pour une retraite de 8 jours

Pour répondre concrètement à cet appel à la conversion, nous proposons un guide de retraite de 8 jours dans l’esprit des exercices spirituels, avec, pour chaque jour, bien sûr, des suggestions de textes pour la méditation (principalement bibliques), mais surtout des extraits de l’encyclique Laudato Si, et aussi quelques autres lectures en complément, le tout organisé en 2 livrets. Vous trouverez ici le guide de la retraite avec des textes, et le livret avec des extraits de Laudato Si. Ce guide est habité par un double mouvement : Une plus grande fraternité avec la nature peut nous conduire à l’accueil d’un plus grand amour des autres et de Dieu. Et réciproquement, entrer dans l’intelligence du plan de Dieu, peut nous conduire à désirer plus profondément prendre soin de Sa création.

Pour faire cette retraite, nous vous conseillons de choisir un endroit proche de la nature (forêt, campagne, montagne…) et d’emporter la Bible et l’encyclique Laudato Si’ (édition commentée Lessius-CERAS). Enfin nous serons heureux d’avoir votre retour ainsi que vos suggestions d’amélioration. >>



