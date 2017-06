USA : "indignation chez les gens de coeur"

photos disponibles sur Twiitter. Source : https://twitter.com/colinjones u ...contre l'arrestation de handicapé(e)s qui manifestaient contre la suppression de l'aide médicale "pour financer les baisses d'impôts destinées aux plus riches" :

Le programme MedicAid fut créé aux USA en 1965 dans le cadre de la "guerre contre la pauvreté". Il fournit une assurance maladie aux personnes et familles démunies. Ce programme est librement géré et subventionné par chaque Etat, avec une aide fédérale. Plus de 16 millions d'Américains en bénéficient. MedicAid finance les soins de 30 % des personnes handicapées aux Etats-Unis, et de 60 % des enfants handicapés. MedicAid finance notamment des aides-soignants passant à domicile, ce qui évite aux handicapés d'être placés dans des établissements...

Or les républicains du Sénat (boostés depuis l'arrivée de Donald Trump) veulent réduire le budget Medicaid de plus de 800 milliards de dollars en dix ans. Oubliant sa promesse électorale de ne pas toucher à MedicAid, M. Trump soutient ce projet de loi. On sait par ailleurs que les républicains du Sénat veulent dégager de quoi financer les baisses d'impôt pour les contribuables les plus riches, selon l'axiome libéral du trickle-down (dont la fausseté indigne le pape François : cf. Evangelii gaudium)... La connexion des deux projets révolte nombre de citoyens américains : les "gens de coeur" disent y voir l'expression du cynisme d'une droite qui aime pourtant à se dire "conservatrice et fière de ses valeurs".

Protestant contre ce projet de loi "inhumain", un groupe d'auto-défense de personnes handicapées a manifesté devant le bureau du chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell. Celui-ci a fait intervenir la police, qui a arrêté - et parfois menotté - une quarantaine de handicapés.