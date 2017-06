Sondages : macronisation quasi-générale à droite ?

Cette bouffée transpartisane est assez compréhensible. Mais l'alliance de presque tous contre très peu esquiverait les réalités :

Les sondages confirment ce que nous disions : le "fragile triomphe" de la macronie plaît à la grande majorité des électeurs de droite (ceci explique d'ailleurs cela). A peine 10 % d'entre eux approuvent la ligne Ciotti-Wauquiez. Près de 50 % souhaitent que LR conclue de futurs accords électoraux avec la REM... En ce cas on aboutirait à une alliance de presque tous contre très peu de gens, et il faudrait trouver une autre définition pour la démocratie parlementaire.

Cette macronisation provisoirement générale, il y a deux façons de la lire.

On peut la voir comme un fruit du There Is No Alternative... À force d'infuser au public l'idée que "la" (seule) politique consiste à réduire constamment l'espace "du" politique (au profit du business), on obtient la République de juin 2017 : ministres technocrates, élus monobloc.



On peut, au contraire, voir cette ambiance comme un retour de l'idée de "bien commun" par delà les partis. Le bien commun n'est ni de droite, ni de gauche ; le voeu citoyen que réaliserait l'énorme alliage REM + néoModem + LRConstructifs, ce serait de faire disparaître "l'opposition systématique qui ne menait nulle part".

Cette seconde hypothèse correspond à ce que l'on entend dire un peu partout ces jours-ci. On peut lui faire deux réponses :

- la stérilité des postures partisanes était évidente. Les dépasser était l'intention de De Gaulle via 1958-1962.

- Mais "bien commun" est un mot-valise : quel contenu lui donne-t-on ? en quoi consisterait au juste le bien commun des Français ? et celui de la France (qui est plus que le total des Français) ? que faut-il penser de Bruxelles ? et de l'Otan ? et du libre-échangisme ? etc ? Si quelqu'un posait ces questions sur la place publique, les réponses ne feraient pas l'unanimité - et les intérêts dictant ces réponses ne seraient pas les mêmes selon les classes sociales. Les catholiques eux-mêmes sont loin d'être tous au clair (et d'accord) sur ces sujets...