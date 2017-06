Aidons France Culture...

...à se faire une idée plus exacte du "catholicisme" :

Ce matin France Culture présentait les députés néophytes découvrant le Palais-Bourbon. Parmi eux l'épouse du maire de Béziers, ainsi définie par la radio : "Emmanuelle Ménard est catholique, libérale assumée et va à la messe en latin".

Passons sur la "messe en latin" ; France Culture mentionne ce détail à propos de Mme Ménard comme pour compléter le tableau. C'est y ajouter une incohérence supplémentaire, le fait d'être "libérale" en économie n'ayant rien à voir avec une préférence pour la forme extraordinaire du rite romain de la messe.

L'incohérence principale consiste à associer deux termes qui ne vont pas ensemble : "catholique" et "libérale assumée". France Culture - l'aile cultivée du service public - devrait savoir que l'Eglise catholique n'est pas "libérale". Depuis la première encyclique sociale (fin du XIXe siècle), les papes ont tous, chacun dans son style, critiqué l'idéologie libérale qui réduit : 1. la société à l'économie, 2. l'économie au profit du capitaliste. Les derniers documents pontificaux sont les plus musclés à cet égard : dans l'exhortation apostolique La joie de l'Evangile, le pape François pulvérise les dogmes économiques et financiers du néolibéralisme ; dans l'encyclique Laudato Si', il montre l'urgence de rompre avec ce système - dans l'intérêt de la planète et de ses habitants.

France Culture semble ignorer cela. Pour ses journalistes, être "libéral assumé" est un marqueur identitaire du "catholicisme".



Pourquoi cette erreur flagrante ? Parce que les médias du service public font le jeu de la droite, version "catho". Depuis les événements de 2013, ils donnent à ce micro-milieu le monopole du "catholicisme". Peu leur importe que ce catholicisme-là dise le contraire du pape et des évêques dans des domaines aussi cruciaux que le social et l'économique ; peu leur importe que le "catholicisme" des époux Ménard (cf. l'affiche avec la cathédrale biterroise) ait été crossé par le diocèse. Le service public parait vouloir - pour des raisons de politique partisane - que le catholicisme soit enfermé lui aussi dans la politique partisane, et que ce soit à droite.

Ou bien ces journalistes sont-ils sincères ? croient-ils réellement que le catholique français soit par nature un bourgeois de Daumier, étriqué et pompeux ?

En ce cas notre devoir est d'aider les journalistes du service public à se faire une idée plus exacte du catholicisme. Commençons tout de suite en leur proposant de méditer cette citation d'un des plus célèbres théologiens du XXe siècle :



<< Dès le début du christianisme, on n'a pas retenu comme norme de l'annonce chrétienne ce que les hommes aimaient à entendre, ou ce qu'ils considéraient comme "religieux" et attendaient d'une religion. >>

(Hans-Urs von Balthasar, L'heure de l'Eglise, 1986)