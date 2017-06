'En marche' : le fragile triomphe

Les 57 % d'abstentions donnent le sens profond du scrutin d'hier :

Au lieu du tsunami annoncé, En marche se contente d'une majorité absolue. L'opposition ne sera pas réduite à zéro : LR recule sans s'effondrer totalement, Mélenchon aura son groupe de députés ; même le FN dit avoir progressé en passant de 2 à 8 (tout est relatif).

Que s'est-il passé pour que les prédictions extatiques des plateaux BFM-LCI se réduisent à une victoire électorale sans inédit ? Il s'est passé le véritable inédit : les 57 % d'abstentions, chiffre insolite au second tour d'élections législatives - surtout postprésidentielles.

Cet abstentionnisme de masse est un signe. Contrairement à ce que prévoyaient les "experts" des plateaux, il n'est pas venu seulement de l'électorat périphérique (mélenchonniens ou lepénisants). Il affecte en grande partie la macronie : comme si ses électeurs s'étaient dit qu'il fallait empêcher Emmanuel de devenir tout à fait Jupiter. En donnant à l'opposition une marge convenable dans l'hémicycle, ils laissent à celle-ci la possibilité de garder une visibilité dans les débats, d'être sérieusement présente dans les commissions, voire de saisir le Conseil constitutionnel.

Reste le fait que la moitié des élus LR, une partie des survivants PS, et au moins deux élus FN sur les huit, sont d'accord avec la vision friedmanienne du social qui est celle de l'équipe Macron - et qui va présider à la désintégration du code du Travail ; désintégration acclamée en 2017 par des gens qui (en 2016) se piquaient encore de "social" et se prenaient pour Ozanam.

Reste aussi, par exemple et selon la rumeur bruxelloise reproduite avant hier par Le Monde, que M. Macron s'apprêterait à tordre le bras de M. Hulot pour lui faire approuver dès le 4 juillet le projet de la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens : projet contre lequel protestent trois sociétés scientifiques internationales d'endocrinologie (groupant des milliers de chercheurs médicaux et de cliniciens), qui accusent la Commission de faire le jeu d'industries agrochimiques, cosmétiques et pharmaceutiques... Sur ce dossier, même le régime Hollande avait résisté à Bruxelles. Tout serait-il changé depuis l'arrivée de M. Macron, en dépit des vertus prêtées à M. Hulot ? On ne va pas tarder à le savoir.

Les Français n'ont pas voulu que le parti de M. Macron remplace tout le monde. Ils ont limité son triomphe en lui disant par l'abstention : "n'en fais pas trop..." Prudence paysanne, aurait-on dit autrefois. Prudence imprudente, parce qu'elle néglige les questions de fond. M. Macron a le pouvoir ; il l'a mieux en main que ses prédécesseurs. Il saura s'en servir. On peut penser qu'il s'en servira dans un sens qui correspond aux tropismes de sa classe sociale et de son équipe opérationnelle. Si c'est le cas, les 57 % d'abstentionnistes pourraient devenir ce que dit déjà d'eux M. Mélenchon - et que la plupart d'entre eux sont encore loin d'être. Le triomphe du 18 juin 2017 aura été fragile.