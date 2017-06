Le Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ

La fête de ce dimanche commentée par Balthasar et Lubac :

Hans-Urs von Balthasar

<< En recevant l'eucharistie, chacun doit se rappeler qu'au milieu de cette vie il se jette comme un affamé dans les bras de Dieu. C'est pourquoi nous sommes tous un seul corps : dans la deuxième lecture (1Corinthiens 10:16-17), l'Apôtre titre la conclusion de ce qui est admis comme vrai : parce que le corps du Christ est un seul pain pour la multitude, nous formons ensemble un seul corps, et nul autre que le corps du Christ. Cela non parce que, dans ce repas pris en commun, notre sympathie mutuelle réelle se trouve affermie ; mais de la manière inconcevable que cet unique corps physique, qui a maintenant revêtu une forme eucharistique, a le pouvoir de nous incorporer à lui... Cela n'a rien à voir avec de la magie ou du sortilège, mais bel et bien avec la "folie" de l'amour divin qui peut inventer des choses dépassant toute force humaine d'explication. Mais c'est justement parce que Dieu est l'Amour que l'invraisemblable doit être vrai. >>



Henri de Lubac

<< Les théologiens sont au travail. L'un d'eux les y conviait naguère (1934) en des termes un peu rudes. "Il faut, disait-il, arracher notre enseignement d'école à l'individualisme où, depuis le XVIe siècle semble-t-il, nous l'avons laissé s'engager au nom de la clarté et pour des motifs de controverse. Au lieu de construire nos traités de la grâce et des sacrements, de l'eucharistie et même de l'Eglise comme s'il n'y avait jamais en face du Dieu Rédempteur qu'une poussière d'individus, chacun réglant pour son propre compte le bilan de ses relations personnelles avec Dieu, comme aux guichets de ce monde passent successivement des contribuables, des voyageurs et des administrés, sans lien organique entre eux, - il nous faudra remettre au premier plan le dogme du Corps mystique en lequel consiste l'Eglise, où il y a des membres articulés, un seul système nerveux, un seul système sanguin, et une seule tête, car le mystère du Verbe Incarné est d'abord le mystère du nouvel Adam et du chef de l'humanité... >>