Pour que Macron ne soit pas Louis-Napoléon

Quelques moyens simples d'éviter l'hyper-pouvoir caricatural :

Le pouvoir qui se met en place (pour faire quoi ?) a quelque chose d'impressionnant. A l'Elysée : un système clos, centré autour d'un seul homme qui tranche de tout avec une autorité d'acier. Au Palais-Bourbon : une giga-majorité hypertrophiée par le mode de scrutin, disproportionnée si l'on pense : 1. aux 51% d'abstentionnnistes et aux 25% d'électeurs (FN + FI) qui n'auront presque pas de députés ; 2. aux candidats EM qui se sont dérobés - comme les "candidats officiels" de 1852 - à tout débat avec leurs adversaires, le plus souvent faute d'idées claires. Être élu dans le vague sur la foi d'un label, fournir ainsi au président Jupiter une majorité en forme de marteau-pilon... On connaît la recette. C'est ce qui se passe en France au sortir des époques de chaos : 1848-1951 ou 2012-2017.

Mais comme le soulignait un politologue ce matin, "les Français n'ont jamais aimé les majorités hégémoniques ni la concentration des pouvoirs". Fragile sera la cour élyséenne "élue" seulement par 4 citoyens sur 10 : d'autant que la politique sociale de M. Macron n'est pas souhaitée par les gens. Dans un un reportage ce matin, une vieille dame sur un marché disait au journaliste : "J'ai voté pour Macron parce qu'il faut des réformes...". - "Lesquelles, madame ?" - "Ah ça je sais pas."

Ne soyons pas négatifs ! M. Macron ne veut être que Jupiter. Il ne veut pas être Louis-Napoléon. Il va donc nous en donner la preuve. Quand on a tous les pouvoirs on peut concéder quelques symboles : placer un responsable d'opposition à la présidence de l'Assemblée nationale ; donner aux opposants sans groupe un temps de parole égal aux autres ; nommer ministres après les législatives autre chose que des hommes-liges (dont un grand juriste place Vendôme) ; annoncer qu'en 2022 les législatives auront lieu le même jour que la présidentielle, pour ne plus produire de "Chambre introuvable"...

M. Macron le fera sûrement. On nous garantit que c'est un humaniste puisqu'il prend "le meilleur de la gauche et de la droite". Son attitude est celle d'un chrétien, nous disent même d'anciens fillonnistes : on ne peut pas douter de leur ouverture d'esprit.