Ceux qui "prétendent être plus chrétiens que le Christ"

Une mise au point de Jean-Luc Marion (Petite apologie pour un moment catholique, Grasset) :

Extrait de son entretien avec Nicolas Weill (Le Monde 09/06) :

<< Mon livre est un appel aux catholiques à accepter un examen de conscience sur le ratage qu'ont constitué deux alliances politiques, l'une à droite et l'autre à gauche. Il serait temps qu'ils renoncent à l'une comme à l'autre.

En un sens, ma démarche va contre ce que certains catholiques ont cru lire dans la candidature de François Fillon. Il faut éviter toute confusion entre identité politique et confessionnelle, non seulement parce qu'elle est vouée à l'échec, mais aussi parce qu'elle est contradictoire avec la théologie chrétienne de l'histoire.

Croire qu'il fallait catholiciser la France politiquement - donc en recourant à la force - a fait des catholiques des adversaires de la séparation (terme que je préfère à "laïcité", lequel ne se trouve pas dans la loi de 1905), et par conséquent... de mauvais catholiques. Certains disciples du Christ ont vu en lui un roi d'Israël qui chasserait les impies. Il a au contraire respecté la séparation au point de ne jamais avoir de projet politique, et même d'en mourir. Je ne supporte pas ces catholiques qui prétendent être plus chrétiens que lui. Quand l'épître aux Hébreux (4, 12-33) nous parle de la parole de Dieu comme d'un glaive, cela signifie que la guerre ne se déroule pas là où on le croit. Elle se passe entre la parole de Dieu et la "nuque raide" des hommes. Pas sur le terrain politique... >>