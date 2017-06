Hitler christophobe : des textes à connaître

L'historien de l'Antiquité Jean-Marie Salamito, disséquant [1] les balourdises d'Onfray, nous montre l'une des plus belles : dire qu'Adolf Hitler était "un chrétien". La preuve flagrante du contraire est fournie par l'historien Johann Chapoutot dans son enquête Le nazisme et l'Antiquité [2]. Citations :

► Propos d'Adolf Hitler à ses commensaux du Führerhauptquartier (Wolfschanze) :



"Instruit" par les essayistes anti-chrétiens d'avant 1914, il croit que les chrétiens antiques ont incendié la bibliothèque d'Alexandrie (incendie qui eut lieu 50 ans avant l'ère chrétienne). À son avis le christianisme est l'ennemi du genre humain et doit être éradiqué. Il déclare ainsi en 1941 : « Quel réquisitoire contre le christianisme que ces destructions des bibliothèques de l'Antiquité... » - « Qu'est-ce qu'ils ont pu détruire, ces bolcheviks de l'époque, comme art et comme culture ! A Rome, en Grèce, partout ! Le Juif a fait la même chose chez nous et en Russie. Il faut comparer le haut niveau de l'art et de la civilisation romaine, visible dans les maisons comme dans les temples, avec ce que la lie bolchevique a produit de culture chrétienne dans les catacombes. On détruisait à l'époque les bibliothèques, et aujourd'hui on voit en Russie la même chose : tout est ravalé à un niveau médiocre qui égalise tout. » Propos de 1942 : « Si nous ne possédons que si peu des témoignages grandioses de l'apogée raciale (sic) des Romains et des Grecs, c'est uniquement parce que les judéo-chrétiens ont détruit, au IVe siècle, temple sur temple. La destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, elle aussi, fut l'oeuvre des judéo-chrétiens...»



Hitler taxe d'ineptie le christianisme en soi : « Le christianisme est la chose la plus stupide qu'un cerveau délirant ait pu produire, une honte pour la divinité. Un nègre avec son fétiche est incomparablement plus évolué que celui qui croit sérieusement au miracle de la transsubstantiation... » - « Le christianisme a indubitablement dépassé tous les sommets de la bêtise. C'est pour cela que son édifice entier disparaîtra un jour. Le savoir s'est aujourd'hui répandu dans toute l'humanité. Plus le christianisme s'accroche au dogme, plus vite il s'effacera. » (1941)



Le 14 décembre 1941 (lendemain de l'ordre oral à Himmler de lancer la "solution finale"), Hitler déclare à ses commensaux du grand quartier général : « Le christianisme conduit à l'annihilation de l'humanité, c'est du pur bolchevisme sous un masque métaphysique... Les Germains auraient conquis le monde : ils n'en ont été empêchés que par le christianisme... » - Derechef, 1941 : « Le christianisme a été un pré-bolchevisme, la mobilisation par le Juif de masses d'esclaves pour détruire l'édifice de l'Etat... » - « Le coup le plus dur qui ait frappé l'humanité est le christianisme. Le bolchevisme est le fils naturel et illégitime du christianisme. Tous deux sont des créations du Juif... » - « Rome a été bolchevisée, et ce bolchevisme a eu à Rome les mêmes effets que ceux que nous avons vu, plus tard, en Russie... » Encore, en 1942 : « Ce que le bolchevisme met en scène aujourd'hui dans le domaine matérialiste et technique, le christianisme l'a déjà fait dans le domaine théorique et métaphysique. »

Hitler pratique l'inversion accusatoire fantasmatique. En 1941 : « Dans le monde antique, il flottait sur la relation de l'homme à la divinité un parfum de respect sacré. Ce qui la définissait, c'était la tolérance. C'est le christianisme, et lui seul, qui a cruellement tué, censément au nom de l'amour, des masses innombrables. Ce qui le définit, c'est l'intolérance... » - « Nous avons en Allemagne des villes où toute joie a été bannie ; on doit cependant songer que ces communautés sont encore sous le choc des horreurs de l'Inquisition. Dans la région de Würzburg, on trouve des villages où littéralement toutes les femmes ont été brûlées... On ne peut pas savoir combien de cruauté, de méchanceté et de mensonge nous ont été inoculés par le christianisme. »



N'ayant jamais lu saint Paul autrement que par citations détournées dans des pamphlets völkisch, Hitler l'accuse de subversion politique contre l'Empire romain. En 1941 : « Paul a utilisé une tolérance qui lui donnait un blanc-seing, à lui et à ses partisans, pour combattre l'Etat romain. Jusqu'à aujourd'hui la méthode est restée la même : sous le masque de prétendues doctrines religieuses, les prêtres ont toujours prêché contre l'Etat... » - « Avec son christianisme, Paul a opposé à l'idée romaine d'Etat celle d'un Empire supra-étatique. Paul a proclamé l'égalité de tous les hommes devant un seul Dieu, et, faisant cela, il a éclipsé la puissance de l'Etat romain. » En 1942 : « C'est le même Juif qui a autrefois introduit le christianisme en contrebande dans le monde antique, et qui a détruit cette chose merveilleuse, qui a de nouveau trouvé notre talon d'Achille... Il l'a fait en changeant son nom : jadis, Saul se rebaptisa Paul, et aujourd'hui Mardochai prend le nom de Marx... »



Hitler canonise l'empereur Julien : « Je ne savais pas à quel point un homme comme Julien avait dénoncé les chrétiens et le christianisme. C'est un livre à lire...» - «On devrait diffuser par millions ce livre des maximes de Julien : quelle intelligence ! De la clarté antique toute pure ! C'est fantastique ! » - « On ferait mieux de parler de Constantin le Traître et de Julien le Fidèle [3], plutôt que de surnommer l'un "le Grand" et l'autre "l'Apostat". Ce que le christianisme a bien pu écrire contre Julien est totalement stupide : un peu comme ce que les plumitifs juifs ont déversé sur nous. Les écrits de Julien sont des vérités toutes pures. » (1941, 1941 et 1942)



► Extraits de Mein Kampf :

Pour justifier la terreur politique de masse hitlérienne, accuser le christianisme d'être une terreur politique de masse. « Chacun peut aujourd'hui constater avec douleur qu'avec le christianisme, c'est la terreur spirituelle qui s'est insinuée dans le monde antique, qui était bien plus libéral. » - « Une telle idéologie, caractérisée par une satanique intolérance, ne pourra être brisée que par une nouvelle idée... Le monde ne peut être libéré de cette oppression que par une autre oppression, la terreur ne peut être vaincue que par la terreur. »



► Passages du Journal de Josef Goebbels :

« Le Führer hait le christianisme parce qu'il a détruit tout ce qu'il y a de noble dans l'humanité... Quel contraste entre un Zeus souriant de sagesse et de bonté et un Christ crucifié grimaçant de souffrance... Quelle distance entre une cathédrale si sombre et un temple antique, clair et libre ! Le Führer ne veut rien savoir du gothique. Il hait ce qui est sombre et ce mysticisme rampant. »

[1] Monsieur Onfray au pays des mythes, éd. Salvator, cf. ici notre note du 30/05. Ce livre est à lire d'urgence, puisque le christophobe Onfray fait partie lui aussi des nouveaux - et surprenants - amis de nos "réacs" professionnels. (On voit ainsi ce que véhicule leur notion de "l'identité catholique").

[2] PUF 2016, 643 p.

[3] Cette réhabilitation de Julien poursuit son chemin aujourd'hui. Ainsi, dans son dernier livre (Comment nous sommes devenus américains, Gallimard), l'insoupçonnable Régis Debray écrit à son tour qu'on devrait dire "Julien le Fidèle"... Une partie des pseudo-arguments christianophobes circulant de nos jours dans l'opinion publique - qui se croit "antinazie" (en 2017 !) - ont été entendus en 1941 au Führerhauptquartier. Hitler les tirait d'idéologues du XIXe qui restent la source de l'anti-christianisme du XXIe siècle : d'où la résurgence actuelle de ces "arguments", évidemment sans lien avec le IIIe Reich.