"Relancer l'Europe" : vers où, et pour quoi faire ?

Sur quelle musique danse le couple Merkel-Macron ? Peut-être celle du rapport de la Commission publié hier. Une musique qui ressemble à un cliquetis d'engrenage :

Panique en Europe ? Trump et ses éructations (sa "diplomatie de touriste saoul") donnent à nos dirigeants le sentiment d'être orphelins de l'Amérique. Dès novembre 2016, l'ambassadeur français à Washington - fanatique du globally correct - déclarait : "Après cette élection et le Brexit, un monde s'effondre devant nos yeux. Un vertige..."

Depuis quelques jours, nos médias lancent l'idée que c'est au contraire "une chance pour l'Europe" : obligée de se prendre en main, nous devrons, selon l'expression étrange de Mme Merkel, "lutter pour nous-mêmes en tant qu'Européens, pour notre avenir et notre propre destin". [1]

Mais quel avenir et quel destin ? On sait le genre d'Europe que veut Mme Merkel. On ne sait pas dans quelle mesure Paris, sous M. Macron, va suivre Berlin.

On sait en tout cas ce que veut la Commission de Bruxelles : son rapport de 48 pages, publié hier 31 mai, fixe trois objectifs à atteindre avant la prochaine crise systémique rendue encore plus inévitable par la politique Trump : 1. une union bancaire et financière (sachant aussi que Berlin s'oppose à un système de garantie des dépôts lors des faillites bancaires, et que Bruxelles n'ose défier Berlin) ; 2. un budget de la zone euro (socle d'un super-Etat fédéral) ; 3. un ministre des Finances de la zone euro, fusionnant le poste de président de l'Eurogroupe et le poste de commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires - actuellement détenu par M. Dijsselbloem : l'homme qui confisqua les comptes en banque des Chypriotes (2013) en déclarant que "les marchés verraient cela comme une approche raisonnable".

Ce projet 3 retient l'attention par un énorme "oubli". Pour le poste de ministre européen des Finances (issu de deux instances non-élues : Commission et Eurogroupe), il n'envisage aucune espèce de contrôle démocratique sur le futur ministre, qui sera cependant doté d'une autorité quasi-fédérale... Tout juste le rapport envisage-t-il un "dialogue" avec les députés européens : le mot "dialogue" - notion psychologique et non politique - n'engageant évidemment à rien.



Donc, dans l'état actuel des choses, la crise existentielle où Mr Trump plonge l'UE semble avoir pour issue une aggravation des défauts de cette même UE : technocratie financière, arbitraire bruxellois, déficit de démocratie, hégémonie allemande. L'échec électoral de l'extrême droite en Autriche, aux Pays-Bas et en France a persuadé l'eurocratie que l'heure était venue d'accélérer son engrenage.

__________

[1] La formule rappelle une autre époque : elle est donc étrange dans la bouche d'une dirigeante allemande contemporaine. De même lorsque l'insoupçonnablement bruxellois Jean Quatremer se met à parler de "nouvel ordre européen" ! Ça rappelle, par antiphrase, l'époque lointaine (1969) où nous collions sur les murs de Paris des affiches sérigraphiées disant : "Non à l'Europe IVe Reich"...