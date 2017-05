"Catholicisme et écologie" : une grande enquête à financer

Un appel de financement participatif lancé par Fabien Revol, titulaire de la chaire Jean Bastaire de l'Université catholique de Lyon :

Chers amis,



La chaire Jean Bastaire se lance dans le financement participatif pour faire avancer ses travaux de recherche.

Nous travaillons actuellement sur un projet d’écriture d’un livre qui s’intitule Catholicisme et écologie, chez Labor et Fides, et qui a pour but de mettre en valeur ce qui dans la tradition théologique catholique peut inspirer les chrétiens pour les aider à répondre à leur vocation à être des bons gardiens de la maison commune, selon les mots du pape François et les intuitions de Jean Bastaire.

Notre projet de financement se trouve sur la page suivante de la plateforme Fund by U de l’Université de Lyon

Vous pouvez devenir partenaires de notre recherche en faisant un don défiscalisé sur cette plateforme et ainsi obtenir des contreparties en retour, je vous laisse les découvrir.

Vous pouvez aussi nous aider en diffusant autour de vous cette information dans vos réseaux, c’est même la première aide que vous pouvez nous apporter, alors je vous invite à ne pas vous en priver !

Fabien REVOL

enseignant, chercheur, titulaire de la chaire Jean Bastaire pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale (théologie-éthique-spiritualité)

ps - L’écologie nous concerne tous, car nous sommes les habitants de cette unique planète qui peut accueillir la vie. Elle est notre oasis et il ne devient pas superflu de rappeler que nous avons tous à la protéger.

Pour certains de nos contemporains un tel engagement n’est pas encore évident car curieusement il ne fait pas sens. Pour d'autres même, l’écologie est la somme des contraintes qui limitent notre capacité d’action tout en nous rendant la vie plus cher. Pour d’autres encore, l’écologie remplace la religion dans sa capacité à nous faire culpabiliser…

C’est pourquoi l’équipe de la Chaire Jean Bastaire souhaite se lancer dans l’écriture d’un livre qui lui semble important dans le cadre de la réflexion/action contre la crise écologique. Loin d’être un obstacle à l’engagement écologique, pourquoi ne pas penser que la spiritualité portée par nos églises, pourrait au contraire être une source de sens pour l’engagement en faveur de la sauvegarde de la maison commune qu’est la planète ?

Lors de son intervention au Vatican en 2015 pour la sortie de l’encyclique Laudato si' du pape François sur l’écologie intégrale, l’activiste Naomi Klein faisait remarquer que, face aux enjeux de l’écologie, il ne fallait pas avoir peur de faire des "alliances inattendues"...