Jean-Marie Salamito démythifie Michel Onfray

Spécialiste du christianisme antique (Paris-IV), le Pr Salamito dissèque le livre d'Onfray, Décadence, et - à travers lui - un mécanisme idéologique de l'époque :

Un problème s'aggrave de saison en saison, c'est l'ignorance collective au sujet du christianisme. Une ignorance ouverte à toutes les désinformations : la désinformation "de droite" (faire croire que le pape et les évêques complotent contre l'identité française), ou la désinformation "de gauche" dont Michel Onfray vient d'administrer un exemple : dans son livre Décadence, il martèle que Jésus n'a jamais existé et que le christianisme est un malheur.



Pour réfuter Onfray, le Pr Jean-Marie Salamito publie ce 31 mai, aux éditions Salvator, un excellent ouvrage clair, court et pédagogique. Ce livre s'intitule Monsieur Onfray au pays des mythes - Réponses sur Jésus et le christianisme. En sept chapitres, il dissèque Décadence et démonte son auteur :

Salamito interpelle Onfray - « Ce n'est pas le christianisme historique que vous condamnez, mais un produit de vos préjugés. Un étrange aveuglement vous a conduit à rater la cible... Vous avez fait feu sur un produit de votre propre imagination. Que vous critiquiez le christianisme ancien ne choquerait en moi ni l'historien ni le citoyen ni même le chrétien, si vous y procédiez avec les armes de la raison, les ressources des sciences et un sens minimal des nuances. Mais que vous le fassiez avec une bibliographie bancale, des sources lues trop vite, des affirmations sans fondement, des généralisations abusives, de grossiers amalgames et une assurance qui confine au dogmatisme, cela déçoit en moi l'historien, attaché à l'exigence d'un travail rigoureux, le citoyen, aspirant à un débat ouvert et éclairé, et le chrétien, partie prenante, à sa petite place, d'une tradition religieuse qui, depuis ses origines, n'a guère négligé l'histoire ni sous-estimé l'intelligence...»

Les sept chapitres de Salamito démontent les sept angles d'attaque du livre d'Onfray : 1. le négationnisme historique appliqué à Jésus (dont il nie l'existence, au mépris de tous les travaux d'historiens spécialistes) ; 2. la charge fantasmatique contre Paul de Tarse ; 3. l'amalgame et la confusion sur "l'antisémitisme" ; 4. le pamphlet ignorant contre les Pères de l'Eglise ; 5. l'absurde sexualisation du péché originel ; 6. l'invention de "persécutions de païens" par Constantin ; 7. le non-sens polémique sur la vision chrétienne du pouvoir.

De ces sept attaques menées par Décadence, mais démontées par Salamito, on tire le constat qu'Onfray n'est même pas documenté. Sa polémique ne s'appuie que sur cinq ouvrages périmés et tendancieux (l'un d'eux étant même dérisoire). Il ne connaît pas les travaux des historiens de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe. Il ignore aussi Pline,Tacite, Philon. Il prête à des théologiens antiques des idées opposées aux leurs, il accuse Augustin sans l'avoir lu, il appelle Arius "Arien", il invente un "saint Athanase Memorandum" digne de la célèbre bourde de BHL prenant "Halicarnasse" pour un nom de personne...



La christophobie onfrayenne a les mêmes ressorts que les autres négationnismes actuels : Onfray contredit la communauté scientifique des historiens, comme les climato-négationnistes contredisent la communauté scientifique des climatologues. "Il n'existe à peu près aucune chance", écrit Salamito, "pour que Michel Onfray (ou quiconque) ait raison à lui seul, ou presque seul, contre toute la communauté scientifique internationale, contre un libre consensus intellectuel qu'aucune autorité au monde ne contrôle ni ne manipule". Onfray raisonne sous auto-hypnose : "il ne récuse pas le Jésus connu des historiens, mais le fantôme qu'il a lui-même imaginé".



<< Au total, tout le monde comprend bien que le Jésus verbal de Décadence n'a rien à voir avec celui que révèlent - si l'on veut bien les lire sans oeillères - les quatre Evangiles canoniques, qui sont, sur Jésus de Nazareth, malgré toutes leurs limites, nos sources les plus précises et les plus fiables. Qu'a donc fait Michel Onfray ? Il a déployé les plus grands efforts pour ne pas voir ce que contiennent les textes, pour ignorer et faire ignorer la pâte humaine simple et concrète, l'humanité parfaitement crédible du prédicateur galiléen. Il a tenté obstinément de priver ce personnage de toute consistance, afin de pouvoir s'exclamer : "pas de consistance, donc pas d'existence !'. Or, en le voulant, il aurait pu percevoir la cohérence et l'originalité de Jésus : cela ne l'aurait pas nécessairement conduit à se faire chrétien, mais juste à devenir un peu historien... >>

Ce qui est un mythe n'est pas l'existence de Jésus, mais la théorie de sa non-existence, démontre Salamito. Et non seulement un mythe mais "une régression intellectuelle, par contraste avec la richesse des recherches philologiques, historiques et archéologiques sur le judaïsme antique".

Qu'est-ce qui pousse Onfray à faire ainsi la guerre au christianisme ? Il y a plusieurs réponses à cette question. L'une d'elles se trouve à la page 72 de Décadence, où l'auteur fait grief à Paul de Tarse d'avoir fondé l'universalisme chrétien : un cosmopolitisme et un internationalisme fondés en Jésus, plaçant tous les peuples sur un pied d'égalité... "Je m'étonne et je regrette, écrit Jean-Marie Salamito, que Michel Onfray n'ait pas su gré à Paul de ses grandes déclarations égalitaires." Mais justement ! Si Décadence plaît aux réacs de 2017, si des catholiques professionnels tiennent à "mettre de côté ce qui nous sépare" pour ouvrir leurs pages à des anti-Christ de gauche ou de droite, n'est-ce pas parce que ces nouveaux amis sont des anti-universalistes ? À l'heure où l'on présente l'avenir comme un Armageddon entre "patriotes" et "mondialistes", des catholiques oublient le sens du mot "catholicisme" ("totalité", "universalité") ; sans se l'avouer, ils préfèrent "l'identité" à l'Evangile - toujours suspect de faire de mauvais citoyens. Pages 132-133, Décadence reprend la fable du "christianisme poison" censé avoir tué Rome : leitmotiv des antichrétiens de droite depuis toujours [1]... Onfray pousse même la dérive droitière jusqu'à blâmer Vatican II en des termes qui plairaient à Civitas.

Des athées donnent des leçons de traditionalisme. Des anti-Christ viennent jouer de la flûte aux nationaux-catholiques pour les entraîner derrière eux. C'est le temps où les médias prennent le "libéral-conservatisme" pour le summum de "l'identité catholique"... Il devient urgent de remettre les pendules à l'heure ! Lisez le livre de Jean-Marie Salamito : Monsieur Onfray au pays des mythes, éditions Salvator.

__________

[1] Notamment le pédophile Montherlant.