"Cavalier français" ou virtuose de la com' ?

Adulé par les médias pour son entrée spectaculaire sur la "scène internationale", Emmanuel Macron devra très vite montrer l'idée qu'il se fait du monde réel :

Quoi de plus amusant que ces éditoriaux tirant le "bilan" de "l'irruption" d'Emmanuel Macron sur la scène internationale ? Tirer le bilan de quelque chose qui commence est une absurdité ; le plus absurde étant de se poser en juges-arbitres quand on est simples sous-traitants, ce qui est le cas d'à peu près tous nos médias depuis une trentaine d'années.

Voilà donc M. Macron "reçu avec encouragements", selon le titre de Libération. Et "deuxième meilleure note" ("7,5 sur 10") selon le Corriere della Sera : mais derrière qui ? derrière... Justin Trudeau, classé n° 1 "pour sa sympathie" ! Prendre la "sympathie" comme critère géopolitique serait dérisoire s'il s'agissait de géopolitique ; mais il s'agit de "scène internationale" et de jury médiatique, ce qui n'est pas la même chose.

Qu'est-ce qui séduit les médias en M. Macron ?

1. qu'il "fasse le show". Son quasi bras de fer avec M. Trump, par exemple, a survolté les commentateurs. M. Macron "a signalé par sa ferme poigne à son homologue américain qu'il n'était pas le seul mâle alpha dans la pièce", écrit le Washington Post (25/05)...

2. qu'il semble n'avoir aucune ligne. Les médias encensent M. Macron pour son "habileté" et sa "grande maîtrise de la communication" (avérées) ; mais surtout pour son "pragmatisme" et son "optimisme", traits psychologiques qui ne remplacent pas une boussole. Mme Merkel voit ce qu'est M. Trump et le dit carrément ("on ne peut plus avoir confiance les uns dans les autres"). M. Macron fait comme si le vide mental de M. Trump était de "l'ouverture" et lui prête un "pragmatisme" égal au sien... Même si c'était vrai, le pragmatisme n'est qu'un outil ; il faut se demander au service de quoi, et les débuts de M. Trump apportent une réponse.



Les débuts de M. Macron n'en apportent encore aucune. Son talent existe : recevoir M. Poutine à Versailles et pour Pierre le Grand est une idée subtile. Mais un talent pour quoi faire ? Si l'horizon de M. Macron se borne au "pragmatisme", on voit d'où ça vient : de la pensée-zéro fabriquée au XIXe siècle par les idéologues libéraux. Cette pensée prétend imposer l'empire de "lois de l'économie" censées tout absorber sans alternative... "Jamais définie, jamais interrogée", leur toute-puissance "vient anesthésier toute réflexion et disqualifier comme 'utopique' toute idée non-orthodoxe. D'où un fatalisme qui, en économie comme dans la perception que nous avons de notre propre être historique, est lui-même... fatal", explique l'historien Chapoutot : "c'est la condescendance technocratique du macronisme ou de l'àquoibonisme hollandiste, dérivés du giscardo-barrisme des années 70."

L'historien a peut-être raison. Les mois qui viennent nous l'apprendront. On saura par exemple - actualité de ce lundi - si M. Macron partage la doxa des éditorialistes sur la Russie (forcément diabolique : par exemple en Crimée ou en Syrie). Le Jeune Président restera-t-il empêtré dans le prêt-à-penser made in Washington ? En ce cas il aura joué en vain au "cavalier français parti d'un si bon pas".