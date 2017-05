Réflexion pour 2017 : que serait un chrétien qui refuserait d'être "outragé au nom du Christ" ?

Balthasar, Congar, Lubac et la deuxième lecture de ce dimanche :

► Hans-Urs von Balthasar

<< La lettre de Pierre (deuxième lecture) répète l'une des Béatitudes du Seigneur : "Heureux, si vous êtes outragés au nom du Christ..." Et il ajoute : "...car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous". C'est comme si la souffrance de l'humiliation pour l'amour du Christ était déjà une prière pour demander l'Esprit, une prière aussitôt exaucée. Oui, cette prière a pour effet que nous supporterons la souffrance non dans l'abattement ou la révolte, mais dans l'Esprit de Dieu. Ce qui, vu de la terre, est une honte, ne doit pas être ressenti par le chrétien comme quelque chose dont il doive "avoir honte" : il doit plutôt savoir qu'ainsi, précisément, il glorifie Dieu ! Les Actes des Apôtres le confirmeront en maints endroits. Les vies des saints à travers l'histoire de l'Eglise aussi. C'est toujours l'Eglise humiliée qui peut prier le plus purement pour demander l'Esprit de Dieu... >>

► L'attitude de rejet des humiliations n'est pas chrétienne. Elle fait voir l'Eglise comme un parti, ce que par surnature elle n'est pas - explique Yves Congar :



<< Le fond de l'ecclésiologie patristique, qui est demeurée celle du haut Moyen-Âge, c'est que l'Église est faite des hommes et que tout ce qui s'y opère vise formellement et directement à former des hommes spirituels : l'ecclésiologie n'est pas séparée de l'anthropologie et elle est en continuité avec la sotériologie, elle-même simple chapitre de la christologie. Il s'agit, non d'un système, d'une structure juridique, mais d'un ensemble d'hommes qui prient, jeûnent, font pénitence, implorent la grâce, mènent le combat spirituel, luttent pour que triomphe en eux l'esprit de Jésus-Christ. (...) Il y a dans l'Eglise des rites, des pouvoirs, une loi de type coactif, etc, mais tout cela est second et subordonné par rapport au principal que sont les hommes et la grâce du Saint-Esprit en eux. La valeur décisive de ce qui existe dans l'Eglise n'est pas dans les choses considérées en elles-mêmes, mais dans les hommes vivants qui, depuis le Christ et en vue de sa Plénitude, édifient le Corps du Christ ou le temple de Dieu, par la foi et la charité... Vous êtes le corps du Christ et ses membres chacun pour sa part [*] : telle est la donnée fondamentale. >>

► Face aux tentatives des années 1940 pour paganiser le catholicisme (on en voit aujourd'hui la résurgence "identitaire"), Henri de Lubac écrivait :

<< Le christianisme n'est point inoffensif. le christianisme est exigeant. Le christianisme ne se satisfait pas de cérémonies et de dévotions. Il n'eût jamais été lui-même si, en même temps qu'il entreprenait de transformer l'homme intérieur et en conséquence de cette transformation, il n'avait mis sa marque sur les rapports des hommes entre eux... C'est à cette civilisation chrétienne (au peu qui en fut jamais réalisé, ou à ce qu'il en reste encore), en tout cas à son inspiration même, c'est à son âme qu'on en veut aujourd'hui. >>

Jésus en barque parlant à la foule : "Celui qui a des oreilles, qu'il entende !"

(Marc 4, 1-20)

__________

[*] 1 Co 12,27 ; Rm 12,5 ; 1Co 6,15 ; Ep 1, 23 ; 4,16 ; 5,30 ; Col 1, 24.