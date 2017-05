Abolir l'article 101 ! Empêcher la délocalisation !

Deux réformes vitales. M. Macron veut-il ? On va voir ça :

Tandis que se déploie la postpolitique macronienne (plus de débat : rien que de la technique), les réalités ne désarment pas. Macron Imperator est interpellé sur deux urgences socio-économiques : une chose faite, qu'il devrait défaire ; une chose qu'il n'a pas faite et qu'il faudrait faire. D'urgence...

► La chose à défaire, c'est l'article 101 de la "loi Macron" votée durant l'été 2015 : celui qui permet aux groupes internationaux de ne plus payer les indemnités de licenciement de leurs filiales. Avant la loi Macron, une entreprise - membre d'un groupe - ne pouvait mettre ses salariés à la rue sans un sou : la maison-mère devait pourvoir aux indemnités de licenciement et mesures de reclassement. Depuis la loi Macron, les grands groupes ont toute liberté de laisser (ou faire) disparaître une filiale. Quant aux salariés licenciés, ils seront à la charge de la collectivité... L'article 101, concocté par le futur président de la République, a pour résultat sinon pour objectif "d'offrir aux grands groupes internationaux un kit leur permettant de licencier sans frais", conclut l'avocat des Whirlpool. On va juger le président Macron sur ses actes : s'il ne veut pas être rapidement détesté, il a intérêt à abolir d'urgence l'article 101. On attend.

► La chose à faire, c'est de compléter les flots de discours sur "l'innovation" et les "filières stratégiques" censées "créer les emplois de demain". Il leur manque en effet quelque chose d'essentiel : savoir où ces emplois seront créés. "Comment garantir que ce que nous inventons sera produit en France ?", demandait un rapport parlementaire PS de 2015 que l'on s'est empressé d'oublier. Il préconisait de "soutenir toute la chaîne recherche-innovation-production afin de relocaliser les emplois", afin que les salariés en France "bénéficient des progrès technologiques à venir". Cette préoccupation est étrangère au staff Macron, qui pense en globish et dont le fer de lance électoral (99 % à la présidentielle) est chez les expatriés à Londres et New York. Macron-président acquiert-il un champ de vision plus large que celui de Macron-ministre, voire de Macron-candidat entouré de ses helpers ? L'avenir proche le dira.