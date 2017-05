Macronisme : ce qu'annonçait Gaël Giraud

Dès janvier, Macron ne faisait pas illusion à l'économiste jésuite :

<< (La France) n'a donc que deux options à l'heure où Trump entend manifestement relancer la machine financière à faire des bulles et des krachs : suivre à nouveau la pente extrêmement dangereuse de la dérégulation financière (et c'est cette pente que suivront inévitablement tous les candidats qui ne promettent pas une position régulatrice extrêmement ferme vis-à-vis du secteur bancaire alliée à une politique volontariste de réindustrialisation verte, y compris François Fillon et le Front national) ou bien se réindustrialiser à la faveur de la transition écologique et se protéger contre les excès de la finance de marchés. À l'évidence, seule la seconde option est viable. C'est celle qu'a choisie Arnaud Montebourg. Avec ses accents propres, Jean-Luc Mélenchon a opté à juste titre pour cette seconde option également. En revanche, ce n'est clairement pas la voie que veut suivre, par exemple, l'ancien banquier d'affaires, Emmanuel Macron. >>

( Gaël Giraud, janvier 2017 )