"Société civile" : un trompe-l'oeil

La Macronie représente surtout la France d'en-haut : ce qu'à Bruxelles on appelle "société civile" depuis un certain rapport de la Commission. Coup d'oeil sur ce gouvernement et ces candidats :

Qu'est-ce que "la société civile" ? Aucune définition précise n'en est donnée ; c'est une expression variable dont le sens dépend du lieu, du moment et de l'interlocuteur. Et pour cause : c'est une arme déguisée. L'expression est apparue dans les années 1980, au moment où pointait la grande offensive néolibérale contre "l'Etat". L'universitaire liégeois Gautier Pirotte analyse cette genèse stratégique dans l'étude qu'il a publiée en 2008 à La Découverte : le mythe d'une "société civile" fut lancé pour persuader l'individu que ses potentialités étaient "bloquées" par "les rouages d'un Etat extrêmement présent". En 2001, la Commission de l'UE publie un Livre blanc de la gouvernance européenne qui fait avancer d'un cran l'opération : la "société civile", affirme-t-il, sera le pilier de la construction de l'Union ; un pilier de la "gouvernance" destinée à faire pièce aux Etats politiques. Les analystes anti-libéraux ripostent aussitôt que cette "gouvernance" (terme emprunté au management) n'est autre qu'une "manière de gérer le néo-libéralisme" en réduisant le rôle des instances politiques au nom d'une émancipation de la "société civile" [2]. Mais les "instances politiques" n'ont pas été capables de discerner le péril ; ou, l'ayant discerné, s'en sont fait le complice pour des raisons coulissières...

Faite principalement au nom de "l'expertise" (autre élément de langage néolibéral), l'OPA de M. Macron sur l'Etat se fait également au nom de la "société civile". Plus de la moitié des 526 candidats LREM aux législatives en sont déclarés "issus". Parmi eux, peu d'employés et de chômeurs ; moins de 10 % de membres des professions intermédiaires (alors qu'ils sont 30 % de la population)... Mais beaucoup de médecins, d'avocats d'affaires, de cadres du privé et de hauts fonctionnaires ! 68 % des candidats LREM viennent des professions supérieures (comme dans l'Assemblée sortante, mais avec deux fortes progressions : le nombre de "consultants" et de "conseillers en communication", et le nombre de diplômes de grandes écoles jusque chez les rares candidats d'origine étrangère : par exemple celui de la 6e du 93, Alexandre Aïdara, qui a fait Centrale et l'ENA. La "société civile" en Macronie, c'est un club. [*]



C'est donc - déplore Libération - le "miroir déformant" d'une société "sans chômeurs ni retraités ou presque, sans ouvriers", et où les seuls "représentants de la diversité" faisaient déjà partie de la France d'en-haut... Selon la formule de notre blog avant-hier, le pays qui va mal sera représenté par le pays qui va bien. Exactement comme auparavant. Mais d'un pied plus léger, bien sûr. Et quelle prestance chez notre jeune Président ! der Junge, comme dit la chancelière.



[1] La seule erreur de casting est Marlène Schiappa. Son ignorance fait tache. Je m'en suis fait l'écho hier dans une note Facebook (voir aussi les commentaires sous cette note). Mme Schiappa, désormais secrétaire d'Etat, a l'habitude de tenir sur le catholicisme des propos violents - c'est son droit - mais ridiculement inexacts. Exemple, lors d'une prise de parole de cette dame à la fondation Jean-Jaurès : "La doctrine sociale de l'Eglise est un instrument pour combattre les droits des femmes..." - "La doctrine sociale de l'Eglise depuis des siècles sert à opprimer les femmes..." Commentaire, sous cette note, de Jacques Pyrat ironisant sur la mission de Mme Schiappa (l'égalité hommes-femmes) : "Dans une interview au journal Le Monde daté du 11 mars 1983, Françoise Giroud disait, non sans intention provocatrice : 'La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente.' "

[2] cité par Libération, 20/05.