'Pour le bien commun' est en librairie

Le thème du bien commun vu sous 14 angles : science (Jacques Arnould), justice (Guy Aurenche), spirituel (Marie Balmary), inclusion (Laurent de Cherisey), citoyenneté (Véronique Fayet), éthique (Dominique Greiner), solidarité (Maryse Lépée), éducation (Jean-Marie Petitclerc), écologie (Patrice de Plunkett), famille (Dominique Quinio), culture (Michel Sauquet), économie (François Soulage), politique (Jo Spiegel), santé (Jean-Guilhem Xerri)...

<< Ce manifeste est un vibrant plaidoyer pour le volontarisme et l’espérance en politique. Il est signé par quatorze personnalités d’inspiration chrétienne exerçant d’importantes responsabilités dans divers secteurs de la société civile. Ces femmes et ces hommes s’engagent non pas pour dresser telle population, telle idéologie ou telle religion contre telle autre. Mais, au contraire, pour réclamer que le bien commun soit la priorité des politiques qui seront menées en France durant les cinq prochaines années. Dans le sillage de la doctrine sociale de l’Église catholique, les auteurs de ce manifeste rappellent que les chrétiens impliqués dans l’espace public ont une ardente obligation : celle d’y bâtir des ponts et non d’y creuser des tranchées ; celle d’y défendre la cause du faible et non pas des intérêts particuliers, à commencer par les leurs. Et ils citent de nombreux exemples concrets de cette dynamique de l’espérance déjà à l’oeuvre. Ce livre ne lance pas qu’un appel, il répand un souffle qui attend de prendre chair avec l’aide de tous. Aux âmes, citoyens ! >>

