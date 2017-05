Wauquiez s'incruste

De Moulins à Valence et d'Aurillac à Chambéry, mauvaise nouvelle pour le social et la nature : l'écolophobe renonce au siège de député pour "se consacrer" à sa néorégion. Explication :

Numéro 2 de LR, M. Laurent Wauquiez annonce ce matin qu'il ne se représentera pas aux législatives : "Je veux redire toute ma fidélité à la Région Auvergne Rhône-Alpes", explique-t-il.

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les habitants de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, des deux Loire, du Lyonnais, de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et des deux Savoie.



En effet, ce président de région est l'homme qui par exemple : 1. transfère les budgets des associations de protection de la nature aux sociétés de chasseurs ; 2. subventionne Pierre & Vacances qui n'en a nul besoin ; 3. livre de facto l'agriculture bio aux industriels de la FNSEA ; 4. proposait en 2011 de de diminuer le salaire des employés malades [*] ; 5. assimilait (en 2011 aussi) la solidarité sociale à l' "assistanat", c'est-à-dire au "cancer de la société française" ; 6. mais se croit autorisé, Noël venu, à à installer tapageusement une "crèche géante" au conseil régional : contre-publicité dont le catholicisme se serait bien passé.

D'où la déclaration récemment faite à M. Wauquiez par Mme Maréchal Le Pen (autre utilisatrice des symboles cathos), lors de ses adieux - sans doute provisoires - au monde politicien : "On aurait des choses à se dire et à faire ensemble..."

Mme Maréchal Le Pen veut croire que l'angoisse économique "ne fait pas bouger les masses" (???) : elle en déduit que l'avenir est à "une alliance de la bourgeoisie conservatrice [**] et des classes populaires", celles-ci étant censées marcher derrière une fanfare "spirituelle, culturelle et identitaire" - euphémismes pour ne pas dire "ethnique".

Ce qui rejoint la ligne de M. Wauquiez : selon Le Figaro (19/08/2014), celui-ci "tente de fusionner, d'un côté la droite en tant que famille politique préservant classiquement les intérêts des 'possédants', et d'un autre côté la droite de la famille nationaliste..." C'est la même chose que l'idée de Mme Maréchal Le Pen, en termes plus crus donc plus exacts.

Un avenir aux couleurs de M. Wauquiez et Mme Maréchal Le Pen pourrait donc ressembler à ça : 1. scission chez LR (libéraux-libéraux d'un côté, libéraux-conservateurs de l'autre), 2. scission au FN (libéraux-conservateurs d'un côté, sociaux-néogaullistes de l'autre) ; 3. coagulation des deux tronçons libéraux-conservateurs, sous l'égide d'une dyade LW-MMLP.

Rien ne dit que ça arrivera, mais c'est ce que souhaitent les plus vaincus des vaincus des 23 avril et 7 juin : ceux qui annonçaient l'apothéose d'un trumpisme à la française.

À suivre !

__________

[*] Parce que "ça coûte à la Sécurité sociale" (Le Monde, 9/05/2011).

[**] La bourgeoisie vient pourtant de voter en masse pour le libéralisme version Macron. Le tropisme d'une classe est son intérêt économique : mais cette évidence ne vient pas à l'esprit du dernier carré "conservateur" de ladite classe. Il n'a pas conscience d'être un... dernier carré ! S'il regardait ce qui se passe à l'intérieur de ses propres familles, il en verrait pourtant les signes.