Comme avant, mais d'un pied plus léger

"Redistribution des cartes au sein de la classe dirigeante", disent (à juste titre) les éditorialistes. C'est un gouvernement de la France qui va mal par celle qui va bien :

► "La droite aux affaires, la gauche en vitrine", titre un quotidien ce matin à propos du gouvernement Philippe. Mais peut-on encore parler de gauche et de droite ? Sur l'essentiel à leurs yeux (servir le libéralisme économique), ex-PS et ex-LR sont d'accord. Là-dessus, bien fin qui verrait une différence entre M. Ferrand et M. Le Maire, ou Mme Pénicaud et M. Darmanin, ou M. Collomb et Mme Goulard ! La gauche et la droite n'existent plus en tant que pensées adverses. Elles subsistent en tant que boutiques : mais de moins en moins. M. Baroin peine à trouver au nom de quel dogme excommunier les 170 "salopards", ces cadres LR qui osent dire qu'eux et Macron ont le même logiciel libéral - et que l'avantage de Macron est de pouvoir l'appliquer.

► M. Macron l'applique en effet, jusque dans le détail. Le ministre de l'Agriculture est un sénateur radical proche de la FNSEA. La ministre du Travail, applaudie par le Medef, est une ex-directrice générale de Dassault et d.r.h. de Danone. Le Premier ministre est un ancien d'Areva. Ce gouvernement n'est "qu'une redistribution des cartes au sein de la classe dirigeante", constatent les éditorialistes.

► Quant à M. Hulot, les paris sont ouverts : avalera-t-il la couleuvre nucléaire-aéroport ? ou claquera-t-il la porte ? Et s'il la claque, sera-ce avant ou après les législatives ? Son tempérament le pousserait à la claquer ; mais ses gestionnaires lui rappelleront que sa fondation est financée par EDF, L'Oréal, Carrefour - et Vinci, autrement dit l'aéroport Notre-Dame-des-Landes dont M. Philippe est un partisan résolu. Dans Libération de ce matin, un "fidèle" de M. Hulot révèle que celui-ci n'a posé "aucune condition" à son entrée au gouvernement. Les autres ministres sont indifférents ou hostiles à l'écologie ; M. Philippe lui-même envisage le souci de l'environnement comme l'ennemi naturel de l'emploi. On sait où on va. On ne sait pas si M. Hulot ira jusque là.