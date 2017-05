Présidentielle : leçons pour nous, catholiques [3]

Un exemple de délire des "médias alternatifs" :

Le Canard enchaîné sort une belle information. C'est à propos du crash de Marine Le Pen lors du face-à-face de la semaine dernière :

<< Juste avant le débat, les trois conseillers [de MLP] n'en démordent pas : le Macron a des "failles". En les exploitant, il sera facile de lui faire "péter les plombs". Le trio croit tenir la clé du succès après avoir, notamment, visionné l'intervention d'un obscur psychiatre italien, un certain Adriano Segatori, qui, quelques jours plus tôt, a livré une analyse implacable de l'adversaire, relayée sur le Net par les amis d'extrême droite. Après avoir étudié la biographie et les images de Macron, cet oracle transalpin a diagnostiqué "un psychopathe narcissique", dont "le développement a été stoppé prématurément en pleine adolescence" ! Voilà l'arme absolue, pensent alors nos Pieds-Nickelés. Résultat : pas de propositions, pas de travail sur le programme, et une posture rigolarde censée déstabiliser gravement le "narcissique"... On connaît la suite. >>

La phrase importante est celle que j'ai mise en gras. Plus que les autres candidats et leurs conseillers, MLP et les siens sont accros aux sites "alternatifs". Persuadés que le mytho Bannon est le magicien de M. Trump (viril guide de l'Occident), ils s'hypnotisent sur tout ce qui circule dans ces tuyaux obscurs... D'où le fake des documents "piratés chez Macron" dans les 48 heures précédant le débat. D'où, à la fin du débat, l'allusion sans preuve à un paradis fiscal. D'où surtout ce que raconte ci-dessus Le Canard. Croire ce qui circule dans la fachosphère "alternative", a mené MLP droit dans le mur.



De façon générale, l'action des sites de prétendue "réinformation" consiste à nier les réalités pour leur substituer une propagande maquillée en "réalité alternative". Ceux qui s'exposent en permanence à ce matraquage se mettent assez vite à grésiller du trolley, comme dit le capitaine Haddock... Or beaucoup le font depuis quelques années : habitude contractée à l'époque des Manifs pour tous en croyant ainsi échapper à la propagande inverse, celle des grands médias ! Toute propagande est perverse quelle que soit sa couleur. Ainsi, lorsque des sites de "réinformation" soi-disant "catho" ont enclenché leur campagne contre le pape François, des milliers de gens les ont crus (le pli étant pris) ; et ces intoxiqués ont commencé à se répandre en messages de bergogliophobie pathologique.



Les mensonges "de droite" n'équilibrent pas les mensonges "de gauche". Ils renforcent simplement la dose de poison... L'addiction à "l'alternatif" mène à la cirrhose mentale.

Le devoir des chrétiens est de résister aux effets de mimétisme véhiculés par les social networks. C'est l'heure de relire Girard.