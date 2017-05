Coup de semonce de Bruxelles aux Français : le dogme du libre-échangisme n'est pas négociable

Le projet Macron de Buy European Act est retoqué d'avance par la Commission. Mais était-il sincère ? Éléments de réflexion :

"UE" étant synonyme de "libre-échangisme", on a du mal à croire aux velléités europrotectionnistes de M. Macron : il a fait agiter trop de drapeaux bleus dans ses meetings pour que ces velléités soient plausibles. Néanmoins le programme du candidat Macron disait vouloir : 1. réserver les marchés publics européens aux entreprises localisant en Europe "au moins la moitié" de leur production ; 2. instaurer un mécanisme de contrôle des investissements étrangers dans l'UE pour préserver des secteurs stratégiques... Comment allait réagir Bruxelles ?

La réponse est venue hier : c'est une fin de non-recevoir. Dans son "document de réflexion" daté du 10/05, la Commission feint d'admettre que les "bénéfices de la globalisation" ne profitent pas à tout le monde (euphémisme) ; mais elle déclare que les critiques populaires envers le libre-échangisme global viennent d'une "mauvaise perception" - autant dire : de la sottise des gens. Elle désavoue sèchement M. Macron : son projet Buy European, dit-elle, "n'est pas en ligne avec les règles européennes". Et elle laisse entendre que la notion de "secteur stratégique" est économiquement une hérésie : en raison du privilège des marchés, il ne serait "pas simple" de mettre en oeuvre ce que M. Macron semble proposer.



Qui fixe donc ces "règles européennes" ? Depuis Maastricht et l'arnaque du référendum de 2005, la construction européenne est ouvertement au service du libre-échangisme. L'UE n'a plus d'autre définition. Le dogme ultralibéral est non-négociable. Il a plus d'autorité (beaucoup plus) que le suffrage universel. Une idée montante, à Bruxelles, veut d'ailleurs que l'on pose des limites à la démocratie pour l'empêcher de contredire la loi du marché... Cette limitation de la souveraineté populaire était pratiquée tacitement (cf. 2005) ; il est question désormais de l'officialiser.

Que va faire M. Macron ? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. S'il s'incline devant la Commission, tout sera clair. Nous en aurons peut-être un avant-goût dimanche en apprenant le nom du Premier ministre : selon M. Cazeneuve ce serait l'énarque eurofédéraliste Sylvie Goulard, ex-n°2 de Romano Prodi, ex-conceptrice du projet de constitution européenne pour VGE, chevalière de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne : une "européenne" tendance Mère Fouettard. En ce cas la farce serait jouée. Mais peut-être M. Cazeneuve parle-t-il sans savoir ?