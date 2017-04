2ème tour : "le scénario dont rêvaient les marchés"

Emmanuel Macron (candidat de la nouvelle bourgeoisie) a liquidé François Fillon (candidat de l'ancienne) :

Emmanuel Macron est désormais certain de devenir président de la République. Loin de surprendre, le résultat d'hier soir ne fait que concrétiser le scénario prévu par les sondages de février-mars : Marine Le Pen était donnée au second tour (mais battue par tout présidentiable, d'autant plus largement si l'adversaire était Macron). Qu'on ne parle donc pas de surprise.

Pas de surprise non plus dans le score "décevant" de Mme Le Pen. Elle se rêvait à 30 % (rêve diffusé par une ultra-droite persuadée que "les sondages mentent"). Elle ne fait - comme prévu récemment - que moins de 22 % : mieux que tous les précédents scores lepénistes, mais pas de quoi vaincre au second tour.



Aucune surprise dans le cas de François Fillon. Son score est dans le créneau qu'annonçaient les sondages... (Retombées collatérales : ne devenant pas ministre de l'Intérieur, M. Retailleau n'aura pas le plaisir de lancer des bleus sur Notre-Dame-des-Landes. Quant aux militants de Sens Commun, la défaite leur épargnera de subir l'humiliation que leur réservait M. Fillon. Tout ça pour ça...).

A écouter jubiler les expats de la City, on comprend que M. Macron est le candidat de la nouvelle bourgeoisie. M. Fillon était le candidat de l'ancienne. Aujourd'hui le tiers des notables LR regardent plus ou moins discrètement du côté de M. Macron - dont le programme ressemble à celui de M. Fillon, mais avec le piment d'un modernisme sociétal dont la jeune bourgeoisie fait sa vie quotidienne.



Les trois premières ovations à M. Macron, ce matin, lui viennent de Bruxelles, Berlin et Londres : M. Juncker et Mme Merkel lui envoient félicitations et encouragements ; les jeunes financiers expats sont dans l'extase et le disent aux radios. Le politologue de France Culture définit ainsi la victoire de M. Macron : "C'est le scénario dont rêvaient les marchés."

En effet, tout événement a plusieurs aspects dont un seul est déterminant en dernière instance. La victoire de M. Macron a un aspect de "jeunesse" (biologique) et de "redistribution des cartes" (politiciennes) qui séduit la partie naïve de l'opinion, mais l'aspect déterminant n'est pas celui-là. En réalité l'infrastructure du phénomène est la sphère financière. Elle a fait plus que de "rêver" le scénario Macron : elle l'a produit ! Souligner ça n'est pas "tomber dans la théorie du complot", comme disent mécaniquement les journalistes : c'est regarder l'infrastructure de l'événement - qui va conditionner la suite.



Dans l'immédiat, je conseille la lecture du livret de deux économistes, Thomas Porcher et Frédéric Farah : INTRODUCTION INQUIÈTE À LA MACRON-ÉCONOMIE (éd. Les Petits Matins). Derrière son bisounoursisme radicalisé, M. Macron apporte en effet "une vision régressive de l'économie qui stigmatise les chômeurs, réduit les protections sociales, divise les Français et fait fi de l'impératif environnemental". Porcher est docteur en économie, professeur associé à la Paris School of Business et membre des Economistes atterrés. Farah est professeur de sciences économiques et chargé de cours à la Sorbonne-Nouvelle.