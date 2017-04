"Précis de décomposition"

Ce titre de Cioran convient au spectacle politique depuis 48 heures :

Le problème est de "survivre aux vérités irrespirables", disait Cioran dans ce livre de 1949. La vérité irrespirable de la politique française est à demi révélée depuis quarante-huit heures : à demi seulement, car l'infrastructure de ce qui se passe n'est pas encore manifeste.

Ce qui se passe est néanmoins irrespirable pour une partie de la société française : les deux "grands partis", leurs personnels et leurs électeurs se découvrent au bord de l'asphyxie par absence d'idées. Le PS ne comprend pas ce qui lui arrive mais sent que ça ne peut plus durer ; LR aussi. L'un et l'autre ne peuvent plus cacher leur facticité. Ces deux vieux syndicats d'appétits fonctionnaient grâce à des prétextes et des illusions d'optique qui viennent de s'évanouir.

S'il subsiste une "gauche" (?), elle est anti-libérale et chez Mélenchon : ce qui reste au PS est indéfinissable, et nul ne peut respirer dans le vide. Mais que faire ? Les post-socialistes qui pouvaient émigrer chez Macron l'ont fait. Les socialistes qui pourraient encore émigrer chez Mélenchon se demandent si le grand Jean-Luc existera encore après les législatives, compétition où les Insoumis - n'étant pas assez implantés - risquent de n'être guère performants. Quant à envisager l'avenir sous les traits de M. Cambadélis...



De son côté, la droite LR se désarticule : les uns iraient bien chez Macron, où est déjà leur programme économique ; les autres louchent vers Mme Le Pen. Depuis hier matin X ou Y appellent à "une nouvelle ligne" mais ne trouvent à dire que des évidences : "humanisme", "liberté-égalité-fraternité"... Des libéraux conservateurs voudraient un accord en 2018 avec un FN ayant liquidé Philippot (donc remplacé la tante par la nièce et largué les "communistes du Nord"), pour fonder ensemble un "parti de l'ordre" intraitable sur les valeurs morales et boursières... De quoi faire, en effet, rêver les populations.



Nous aurons donc le Président Macron, que les flagorneurs médiatiques appellent déjà "le Petit Prince" et dont le règne parachèvera l'absorption du politique dans le financier. Des vestiges de la politique en France on pourra dire avec exactitude ce que le Précis de décomposition disait inexactement de l'homme : "Je suis le tombeau des étincelles, la risée du ver, une charogne qui importune l'azur, un émule carnavalesque des cieux, un ci-devant Rien... A quelle perfection de l'abîme suis-je parvenu, qu'il ne me reste plus d'espace pour déchoir ?"