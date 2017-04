Saint et joyeux anniversaire au pape émérite Benoît XVI

Joseph Ratzinger fêtait hier ses 90 ans. Hommage de Rémi Brague (Radio Vatican, extrait) :

<< RV - Parlant de son prédécesseur, le pape François a dit que Benoît XVI était l'exemple même du "théologien à genoux". Qu’est-ce que cette expression évoque pour vous?

RB - On se représente un peu trop souvent le théologien debout, faisant une conférence. On se le représente parfois assis, comme le professeur qui enseigne avec autorité, du haut de sa chaire. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c’est le prie-Dieu ! C’est ce qui assure que l’on ne parle pas de soi-même. Si on se prêche soi-même, la parole vaudra exactement ce que vaudra la petite personne qui y sera assise. Si en revanche, le théologien est avant tout quelqu’un qui cherche le contact avec Dieu, quelqu’un qui cherche à se soumettre à Dieu, alors son discours aura une toute autre tonalité. Alors, pourquoi cela doit se faire à genoux ? Et bien ce n’est pas le rapport de l’esclave prosterné devant son maitre, c’est l’attitude de l’hommage de celui qui a compris la parole du Christ : "Je ne vous appelle plus serviteur mais amis" (Jean 15,15). Le théologien à genoux, c’est celui qui exprime justement cette amitié avec un Dieu qui a bien voulu condescendre à nous prendre comme amis ; celui qui essaie d’exprimer avec ses pauvres mots humains ce dont il s’agit... >>