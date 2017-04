Emmanuel Macron : à fond vers la droite

Désormais adoubé par la droite allemande, Macron annonce qu'il cisaillera le code du travail sans passer par l'Assemblée nationale... Rude concurrence pour Fillon :

"Europäer mehr als die andere französischen Kandidaten" : plus "européen" que les autres candidats français ! C'est le label que les dirigeants CDU décernent à Emmanuel Macron. Redouté ministre des Finances, M. Schäuble ajoutait hier matin lors d'un débat : "Si j'étais français, je voterais probablement pour Macron en raison de ses positions pro-européennes."

Consternation dans la droite LR, dont l'un des mantras consiste à dire qu'il faut être "aussi sérieux que les Allemands" (sous-entendu : nous le sommes et la gauche ne l'est pas). Pour le Français de droite, il est impensable que les Allemands puisse ôter leur label au candidat français de droite ! C'est pourtant ce qu'ils viennent de faire. Et avec le motif : "Le problème avec Fillon ce n'est pas tant les affaires en tant que telles : c'est sa façon de réagir, ses attaques à l'égard de la justice", explique M. Schäuble au Spiegel... M. Fillon manque donc de "sérieux" : c'est sans appel dans l'esprit de Berlin. M. Schäuble ajoute qu'il considère l'élection de M. Macron comme "vraisemblable" (wahrscheinlich).

M. Macron opère d'ailleurs un virage à droite [*]. Pensant combler les voeux de l'électeur LR à qui M. Fillon n'en promet pas autant, il annonce qu'il tronçonnera le code du travail à coups d'ordonnances... Cette offensive de charme suffira-t-elle ? On saura dans onze jours si "les valeurs portées par M. Fillon" (1. le manoir dans l'Ouest, 2. Sens Commun et son soutien désintéressé [**]) ont fait contrepoids au puissant attrait d'une destruction du droit social.



[*] "complètement inouï" selon M. Mélenchon : mais pas si surprenant en fait.

[**] puisque M. Fillon a écarté d'emblée les revendications de SC.