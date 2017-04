Ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent

Piégé par les réalités, M. Trump laisse tomber toutes ses "idées" (sauf l'écolophobie) :

On allait voir ce qu'on allait voir ! Par la magie de son verbe, M. Trump allait réaliser la symbiose de Goldman Sachs et des anarchistes de droite. Il allait fraterniser avec M. Poutine, et ainsi (à la fois) ressusciter la Syrie et enterrer l'Union européenne. Il allait mettre fin à l'ascension de la Chine. Sur le "sociétal" (seul plan qui compte pour notre Droite Fière De Ses Valeurs), il allait barrer la route au politically-correct, au féminisme et à l'immigration... On allait faire taire les critiques du système économique, et pouvoir se consacrer au culte des fantasmes.



Eh bien, on voit. Piégée par diverses réalités, la Maison Blanche renonce à presque tous les points-clés du trumpisme.



► M. Trump vient d'évincer M. Bannon - pourtant son âme damnée - du Conseil de sécurité national : exit le "prince des ténèbres", pourfendeur du politically-correct ! Cette mise au placard était un prérequis du lobby Goldman Sachs, très présent dans la nouvelle administration.



► M. Trump reçoit dans sa résidence de Floride M. Xi Jinping : c'est dans l'espoir d'enterrer la hache de guerre, et c'était fermement conseillé par Goldman Sachs.



► M. Trump n'attend pas les conclusions de l'enquête sur le massacre au gaz en Syrie : soudain plus obamien qu'Obama, il annonce une "intervention directe" des Etats-Unis contre Bachar el-Assad. M. Trump n'étant pas un humaniste, il faudrait vérifier l'implication de Goldman Sachs dans l'intrigue labyrinthique autour des oléoducs régionaux.



► M. Trump oublie que M. Poutine était à ses yeux un super-guy. Il envoie son secrétaire d'Etat, Rex 'Exxon' Tillerson, déclarer à l'OTAN que "la Russie est dangereuse" et condamner "l'occupation de la Crimée". On sait le rôle de la finance américaine dans la néo-guerre froide depuis l'ère Bush.



► M. Trump oublie qu'en 2016 il souhaitait la dislocation de l'Union européenne ; tout à coup il trouve que l'UE est un truc épatant. D'autant que la BCE est présidée par un homme de Goldman Sachs.



Il n'y a que contre l'environnement que M. Trump tienne parole (cf. nos notes des 28/03 et 31/03) ; mais l'écolophobie des milieux industriels et financiers est notoire. Là non plus, pas de coup de canif dans le contrat.



Que faut-il de plus à nos "libéraux conservateurs" pour admettre - enfin - la réalité ?