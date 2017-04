Débat "historique" : Guignol rosse le gendarme

Effet inattendu du long débat d'hier soir :

Débat "historique", proclamaient les télévisions et les radios ? Peut-être, mais pas comme ils le croyaient. Guignol a rossé le gendarme. Le débat d'hier soir a eu l'effet, inattendu, de dévaloriser en bloc le discours des "grands" candidats. Même Jean-Luc Mélenchon a souffert de la comparaison avec la cohérence anti-Bruxelles (et/ou la logique anti-capitaliste) des challengers... Sans parler de François Fillon hué par Philippe Poutou, et d'Emmanuel Macron moqué par François Asselineau.

Cette trop longue soirée a laissé voir également le ressort caché des punchlines politiciennes : c'est un "parler-faux", l'art de tout mélanger pour mettre le concurrent en mauvaise posture. Ces pseudo-coups de gueule ont toujours un autre objectif.

Exemple. Au cours du débat, Marine Le Pen sort soudain - comme lapin d'un chapeau - la question du "patrimoine à défendre", et glisse artificiellement à la question des "crèches de Noël" dans les mairies (comme si ces crèches-là étaient un patrimoine local [*]).... C'est pour ajouter que ces crèches ont été combattues devant les maires "par François Baroin dont M. Fillon voudrait faire son Premier ministre". Bingo ! But du coup : prendre à M. Fillon les électeurs catholiques (censés exiger des crèches en mairie) et les électeurs anti-immigrés (synonyme de "catholiques" dans l'esprit du FN). Rien à voir donc avec la question du patrimoine en général, qui elle-même venait comme cheveu sur la soupe dans le contexte du débat. M. Fillon a compris l'intention de Mme Le Pen, et n'y a répondu que par un rictus. Mais M. Mélenchon, lui, n'a pas semblé la comprendre. Il n'y a vu qu'une nouvelle embardée du FN dans les questions religieuses, donc l'occasion de pousser un coup de gueule laïque et d'invoquer la loi de 1905. "Quand nous foutrez-vous la paix avec la religion ?" Bonne question d'ailleurs : le FN (mariniste ou marionniste) étant aussi incompétent en catholicisme que moi en astrophysique, et la famille Le Pen oubliant : 1. que la loi de 1905 ne permet pas d'introduire des signes religieux dans les bâtiments publics, 2. que l'Eglise adhère à la loi de 1905, ce qu'elle a rappelé lors de l'ubuesque affaire des crèches de mairie.

Conclusion d'étape : reconnaissons au débat d'hier soir le mérite d'avoir dévalué la farce présidentielle. Des millions de gens ont découvert que les pouvoirs de l'Elysée, théoriquement "plus grands que ceux de la Maison Blanche" (disent les journalistes), sont vidés par la pression juridique de l'UE et la pression financière des lobbies. "Théorie du complot", objecteront mes confrères ? Non : simple constat. Question de lucidité.