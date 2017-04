Trump vire Bannon, bombarde Assad et défie Moscou / Mélenchon-Macron / La nouvelle traduction du 'Notre Père'

Le Débat de la semaine de RND (Eric Denimal, Carol Saba et moi) :

Ce que j'ai dit sur le Notre Père (Matthieu 6) :

La sixième demande (contre "la tentation") est la plus discutée depuis toujours par les exégètes du Notre Père. En effet l'original grec de l'évangile selon saint Matthieu ne dit pas : "la tentation". Il dit : "l'épreuve", πειρασμόν. La phrase grecque complète dit : Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ce qui veut dire littéralement : "Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve", ce qui est une demande eschatologique puisque l'Apocalypse selon saint Jean dit : "Je te garderai de l'heure de l'Epreuve qui va venir sur le monde entier", etc.



Mais la Vulgate de saint Jérôme, à la fin du IVe siècle, a cru devoir traduire πειρασμόν par : "tentation". Ce glissement de sens est demeuré au fil des siècles jusqu'à nos jours, et persiste dans la traduction liturgique nouvelle.



D'autre part, la Vulgate a cru devoir traduire μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς par "ne nos INDUCAS" : autre glissement de sens, semblant dire que Dieu pourrait nous "induire" au mal. Chose impossible, comme le souligne l'épître de saint Jacques : "Dieu ne peut être tenté de faire le mal, et il ne tente lui-même personne" !

Ce glissement de sens - "inducas" - avait été contourné par la version française traditionnelle, très libre : "Ne nous laisse pas succomber à...".

Mais il fut exhumé, et aggravé, par la traduction AELF de 1970 ("Ne nous soumets pas"), à la fois éloignée de l'original et suspecte sur le plan théologique.



La nouvelle traduction AELF - qui va entrer prochainement dans l'usage liturgique - dit : "Ne nous laisse pas entrer en tentation". C'est beaucoup plus proche de l'original, et ça évite le piège théologique. Alleluia : Dieu n'a plus l'air de vouloir nous tenter lui-même... La tentation redevient le fait de celui qui (ou de ce qui) en sera l'instrument.

D'autant que cette phrase est inséparable de la suivante : "Et délivre-nous du mal" - ou plus probablement : "du Malin", comme dans la prière essénienne de Qumrân qui dit : "Qu'aucun satan n'ait le pouvoir de m'égarer loin de ta voie".