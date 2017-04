L'éternité dans le Christ n'est pas promise aux civilisations, aux cultures, aux nations ou aux peuples en tant que tels

Les textes de ce jour, Hans Urs von Balthasar et Michel Sales :

Romains 8, 8-11



<< Ceux qui sont sous l’emprise de la chair [*] ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. >>

[*] ici au sens de : "l'éphémère".

Hans Urs von Balthasar



<< "Je vais ouvrir vos tombeaux" (Ezékiel 37,12-14) : dans l'Ancienne Alliance, c'était une prophétie pour l'avenir du peuple. Cela devient une réalité dépassant tout espérance par la résurrection du Christ. Maintenant, dans la deuxième lecture chrétienne de ce 5e dimanche de Carême, il s'agit de l'individu, qui certes doit mourir, mais qui, en raison de la résurrection de Jésus et de son Esprit Saint qui habite en nous, a l'espérance certaine que Dieu, par cet Esprit, "donnera aussi la vie à nos corps mortels". La condition, dit l'épître, est que nous ne laissions pas conduire "par la chair", c'est-à-dire par ce qui est mondain et périssable, mais par l'Esprit "de Dieu", le Père, et "du Christ". Alors, avec cet Esprit, vit déjà en nous le germe de la vie divine éternelle, et nous avons en main un "gage" : en quelque sorte un ticket d'entrée dans la vie de Dieu. Aucun pénitent chrétien, qui expie pour ses péchés, ne peut le faire dans la tristesse mais dans la joie cachée d'aller au-devant de la vie. >>

Michel Sales



<< La catholicité en acte ou en devenir consiste moins dans la totalité des valeurs ou des réalités humaines que dans leur capacité d'être, toutes et chacune, pénétrées de l'Esprit du Christ ou plus exactement "sous le Christ chef, dans l'unité de son Esprit". Assumer sans exception toutes les valeurs et tous les êtres créés sous le principe déterminant et unificateur de la charité du Christ, ce n'est pas mettre le véritable universel concret (la catholicité) dans la totalité des créatures comme telles, êtres et valeurs, mais dans leur conversion eucharistique, leur intégration au Corps du Christ par qui, avec qui et en qui toute gloire est rendue au Père. Cette conversion n'implique, d'autre part, aucune consécration abusive des valeurs créées, qui tendrait à absolutiser, voire à idolâtrer telle ou telle forme socio-culturelle, telle ou telle civilisation, de sorte qu'elle devrait sauvegarder à tout prix, pour la suite des siècles et pour des motifs religieux, certains traits ou certaines cultures propres. Si bonnes qu'elles soient en elles-mêmes et si légitimement attachés qu'y soient ceux qui les incarnent et en vivent, AUCUNE entité d'ordre culturel, social, économique ou politique, ne saurait être érigée, ou s'ériger elle-même, en valeur définitive et éternelle.

Comme les individus, les nations, les cultures, les civilisations sont mortelles. Non seulement mortelles, mais, nous le savons pour certaines, mortes. Que reste-t-il de l'Egypte des Pharaons, des conquêtes d'Alexandre, de l'empire des Incas ? Sans compter tant de peuples, de langues, de cultures englouties dont il nous reste si peu de traces que nous avons peine à en imaginer seulement l'existence. [...] Peut-être est-ce là une invitation discrète et sûre à ne pas trop lier la figure, même totale, de ce monde qui passe, à la réalité du Royaume de Dieu, qui ne passe pas. A fortiori, cela nous interdit de lier l'avenir du Royaume aux succès économiques et politiques, au rayonnement intellectuel et artistique, ou même aux progrès techniques et scientifiques, d'un peuple, d'une civilisation ou d'une classe d'hommes. [...] Il s'agit de rappeler qu'au coeur même de ces réalités, apparemment les plus saines et les plus consistantes, règne le triple signe du péché, de la mort et de la Croix rédemptrice, re-créatrice, et que tout dans la création étant livré au pouvoir du néant, attend avec impatience la Révélation du Fils de Dieu (Romains 8) : autrement dit une nouvelle et éternelle création dans la mort et la résurrection du Christ.

En paraphrasant saint Paul, nous pourrions dire : "S'agit-il des cultures ? Elles disparaîtront. S'agit-il des langues ? Elles se tairont. S'agit-il des diversités ethniques ? Elles seront abolies. Car partielle est notre vision culturelle, partielle notre appartenance ethnique. Mais lorsque viendra ce qui est parfait (c'est-à-dire la récapitulation dans le Christ de toutes les particularités positives de l'histoire humaine transfigurée), alors ce qui est partiel sera aboli pour faire place à la catholicité réelle et plénière." >>