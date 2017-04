Macron, Fillon, Le Pen etc : bien dociles envers la FNSEA

Sept candidats pour conserver ce qu'il faudrait changer :



A Brest, la semaine dernière, sept des candidats à la présidentielle sont venus courtiser la FNSEA. Tous les sept ont exprimé (en termes plus ou moins directs) leur allégeance au productivisme agro-industriel. Tous ont promis de "diminuer les contraintes" (environnementales et sanitaires) et de "libérer les entreprises agricoles" pour "doper la compétitivité".

Tous ont donc zappé les questions d'environnement.

Chantre libéral de la "société fluide", M. Macron a biaisé le sujet (comme il biaise tous les sujets).



Mention à M. Fillon, qui a fait le silence total sur la question des circuits courts, et qui a ironisé - sans les nommer - sur les associations qui combattent l'abattage industriel.

Mention spéciale à Mme Le Pen qui est allée jusqu'à : 1. condamner les actions de ces associations (en les accusant de "s'en prendre à des hommes qui travaillent dans des conditions difficiles") ; 2. proposer de retarder (encore plus) les interdictions de pesticides.

L'attitude de M. Fillon est logique : il est le candidat d'un parti du big business qui a opté depuis plus d'un an pour l'écolophobie dans tous les domaines ; il attire ses supporters dans cette impasse, y compris ceux qui faisaient semblant jusqu'ici d'avoir souci de l'environnement ou de la condition animale.

Mais Mme Le Pen, pour sa part, se présente comme "la voix du peuple". Elle ne devrait pas ignorer que les consommateurs - le peuple - sont de plus en plus exigeants en matière de sécurité sanitaire des aliments, donc de respect de l'environnement. Et qu'ils sont écoeurés de ce qui se passe aujourd'hui dans les abattoirs, enfer de l'élevage industriel... [*]



M. Fillon est libéral : on ne s'étonne pas qu'il s'aligne sur la FNSEA, tyran libéral de tous les gouvernements français depuis des décennies.

Mais Mme Le Pen use d'éléments de langage anti-libéraux dans certains de ses meetings. Il est donc singulier de la voir parler en sens opposé devant les agro-industriels.

A moins que ce grand écart (dont on devine en faveur de qui il prendrait fin) ne révèle la vraie nature du "populisme" ? Regardez M. Trump.



__________

[*] Au cours de son voyage en Bretagne, Mme Le Pen a également condamné les quotas de pêche. Ce n'est pourtant pas à la petite-fille d'un patron de chalutier qu'on devrait avoir à expliquer la destruction de la ressource halieutique par la surpêche industrielle... (Et le fait que des quotas soient établis "par Bruxelles" ne signifie pas toujours qu'ils sont mauvais).