Bienheureux Oscar Romero : un clan de prélats de droite s'opposait "politiquement" à sa canonisation

Sur les murs des villages salvadoriens, l'effigie des prêtres martyrisés (Bienheureux Oscar Romero : à gauche sur la photo)

..témoigne Mgr Paglia, président de l'Académie pontificale pour la Vie et postulateur de la cause du bienheureux Oscar Romero, victime de l'extrême droite salvadorienne armée par la CIA :

Source : J.C. Gerez, correspondant en Amérique latine du site suisse cath.ch - 31/03/2017

Mgr Vincenzo Paglia (postulateur de la cause) confirme : "L’opposition à la béatification de Mgr Romero était politique"

Mgr Paglia [photo] a vécu aux premières loges les oppositions à la canonisation du bienheureux Oscar Romero. Selon le président de l’Académie pontificale pour la vie et postulateur de la cause de l’ex-archevêque de San Salvador, le retard était d’ordre politique et a constitué “un coup de poignard” dans le cœur de l’archevêque italien.

“La béatification de Mgr Romero avait déjà été le résultat d‘un grand effort, explique Mgr Vincenzo Paglia dans la revue America. Ils étaient nombreux à Rome, y compris parmi les cardinaux, à refuser qu’il soit béatifié. Ils estimaient qu’il était mort pour des motifs politiques et non religieux.”

Le président de l’Académie pontificale assure qu’il a examiné avec beaucoup d’attention les archives personnelles de Mgr Romero, représentant quelques soixante-dix mille documents. “Il en est ressorti qu’il était un homme aimant profondément son peuple. Il voulait libérer ses compatriotes de l’oppression et les mener vers la compassion de Jésus”.

“J'ai reçu des menaces”

La lutte de Mgr Vincenzo Paglia pour la béatification de Mgr Romero n’a pas été sans conséquences. “J’ai reçu des menaces en tant que postulateur de la cause. Mais je croyais que l’exemple de Romero était suffisamment extraordinaire et évident. Romero n’a pas vécu pour lui-même, mais pour son peuple, à l’image de Jésus. Ce témoignage est si clair que, dans ce monde globalisé, il est parvenu à toucher le cœur de millions de personnes. Et si nous voulons transformer le monde, nous devons transformer le cœur des personnes, comme l’a fait Mgr Romero.”

“Un pasteur au service des autres”

Dans l’entretien accordé à la revue America, Mgr Vincenzo Paglia a rappelé la manière dont Mgr Romero s’était impliqué dans les luttes du peuple après l’assassinat du père jésuite Rutilio Grande. “Il [Rutilio Grande] enseignait en université mais il avait choisi de vivre dans un petit village de manière à pouvoir diffuser la théologie autour de lui. C’est ce choix qui lui a coûté la vie.” Rappelant que Mgr Romero avait été très marqué par l’assassinat de son ami, Mgr Vincenzo Paglia a rappelé que la nuit où il a veillé le corps du père jésuite, celui qui venait d’être nommé archevêque de San Salvador deux semaines plus tôt a alors perçu que son devoir était de poursuivre le combat de Rutilio Grande. “Face au martyre de son ami, il est parvenu à la conclusion que la vie d’un pasteur n’est digne d’être vécue que si elle est vécu au service des autres.”

“Le pape veut béatifier Rutilio Grande”

Enfin, Mgr Vincenzo Paglia a tenu à rappeler le rôle fondamental du pape François dans l’avancée du processus de canonisation d’Oscar Romero. Même s’il n’a pas connu personnellement ce dernier, le souverain pontife avait en revanche rencontré à plusieurs reprises le Père Rutilio Grande. “Il souhaite que le processus de béatification de Rutilio Grande soit également mené à bien, tout comme le jeune homme et la personne âgée qui sont morts avec lui." [cath.ch]



Mon commentaire

► Pour en savoir plus sur le bienheureux OSCAR ROMERO, taper ce nom dans la fenêtre RECHERCHER (colonne de droite). Mgr Romero fut assassiné par les "escadrons de la mort" pour avoir : 1. sommé Washington de cesser d'armer la dictature salvadorienne dans la répression démente (60 000 morts) qu'elle menait contre les petits paysans ; 2. appelé l'armée - au nom du Christ - à ne plus obéir aux ordres de carnage... Nullement "progressiste", classique dans sa spiritualité et proche des prêtres de l'Opus Dei, Mgr Romero avait dressé son autorité pastorale face aux massacreurs après l'assassinat du jésuite Rutilio Grande et de ses assistants paroissiaux. D'où le soutien du pape François à la béatification de l'archevêque martyr : en Argentine, Mgr Bergoglio a lui-même perdu des amis prêtres sous les balles de l'extrême droite.

► Pour un certain milieu politico-financier latino des années 1970-1980, la dictature salvadorienne était "le bouclier de l'Occident chrétien face à la subversion". Ce milieu avait (et conserve) au Vatican des appuis : ils firent échec à la béatification de Mgr Romero sous Benoît XVI, qui la souhaitait. Ils n'ont pu l'empêcher sous François. On ne s'étonne pas de retrouver ces personnages caricaturaux dans les réseaux qui tentent de saboter le pontificat.



Bx Oscar Romero : fresque à l'université de San Salvador