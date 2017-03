Les multinationales accaparent les terres de la planète

Emission alarmante de RTS (Suisse) :



https://www.rts.ch/religion/babel/8454841-un-accaparement-des-terres-ravageur.html

Aux quatre coins de la planète, des millions dʹhectares de terre sont loués ou achetés par de grandes firmes. Dans les deux tiers des cas, il sʹagit de terres utilisées par des communautés autochtones depuis des générations. Les œuvres dʹentraide suisse "Action de Carême" et "Pain pour le prochain" dénoncent cet accaparement des terres qui a des répercussions dramatiques sur les populations locales et sur lʹenvironnement. Dans une campagne nationale, elles pointent du doigt le rôle important des banques suisses dans ce commerce qui réduit le sol à un produit financier et qui prend de plus en plus dʹampleur. Entretien avec Maryline Bisilliat, de "Pain pour le Prochain". Un sujet dʹEvelyne Oberson, réalisé par Gérald Hiestand.