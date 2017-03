Trump : fuck the planet (and fuck the people)

Bafoué (par son propre parti) sur l'ObamaCare, Donald Trump a en revanche les mains libres pour renier l'accord climatique de Paris et démanteler la protection de l'environnement aux Etats-Unis :

Vous connaissez des "populistes" qui se disent anti-libéraux mais dont tous les réflexes (depuis Trump) sont devenus libéraux ? Moi aussi... Vous connaissez des "populistes" qui se disent écologistes mais dont tous les réflexes (depuis Trump) sont devenus anti-écologiques ? Moi aussi. C'est l'effet Trump. Ce personnage peu séduisant les séduit : au point que plus rien d'autre que lui n'a d'importance à leurs yeux, y compris les idées qu'ils professaient jusqu'en 2016. Hier inclassables, aujourd'hui les voilà alignés sur ce qu'il y a de plus conformiste et court-termiste : la croissance à tout prix par la dérégulation obtuse.

Car c'est cela qui se cache - le plus souvent - sous le masque du populisme. Elu par les humiliés et les offensés de l'Amérique de 2007-2008, M. Trump est l'agent des offenseurs et des humiliants, c'est-à-dire de Wall Street ; plus radicalement et encore plus directement que ne l'aurait été Mme Clinton. Cela sur le plan financier, fiscal etc.

Sur le plan environnemental la question est plus complexe, dans la mesure où l'opinion américaine de base est loin d'avoir compris - jusqu'à présent - la gravité du péril global. Il y a aux Etats-Unis de nombreux îlots de lucidité et de luttes (par exemple le front de résistance aux deux oléoducs géants) ; ils sont loin d'avoir prise sur les masses, encore prisonnières de l'idéologie du drill.

D'autre part, M. Trump, bafoué par son propre parti dans le domaine de la santé (voir ici notre note du 25/03), a les mains libres dans le domaine de l'environnement. Il peut agir par décrets. Il vient même de commencer. Ce mardi, il se rend au siège de l'EPA (l'agence fédérale de l'environnement) pour y signer un texte anti-environnemental : le "décret sur l'indépendance énergétique" pour "favoriser la croissance économique et les créations d'emploi" ; autrement dit fuck the planet, puisqu'il s'agit de supprimer les quelques mini-mesures de sécurité dressées sous Obama face aux énergies fossiles. Ces mesures sont qualifiées par M. Trump d' "obstacles inutiles" : expression empruntée aux très obscurantistes frères Koch, industriels hyper-pollueurs qui financent depuis trente ans la propagande écolophobe. Rappelons que M. Trump a nommé à la tête de l'EPA le climatonégationniste Scott Pruitt, pour lequel le changement climatique : 1. "n'existe pas", 2. "n'a rien à voir avec le CO2" (qui lui-même n'a sans doute rien à voir avec l'industrie). Voilà l'agence US pour l'environnement aux mains d'un personnage qui considère l'accord de Paris, dit-il, comme un "bad deal".

M. Trump entreprend donc de démanteler le Clean Power Plan ("plan pour une énergie propre" d'Obama), pourtant bien timide et procrastinant, mais qui tentait d'appliquer une partie des engagements signés à Paris. Prétexte de M. Trump : "redonner du travail à de nombreux mineurs de charbon"... Mais ça, c'est du verbiage pour le populisme ! En réalité le déclin du charbon n'a rien à voir avec une "tyrannie verte d'Obama" : il vient de la hausse des coûts d'exploitation et de la concurrence du... gaz de schiste, énergie chérie du lobby pétrogazier américain - qui soutient (et que soutient) M. Trump. Le démantèlement de l'EPA et des mesures Obama n'aura donc aucun effet économique favorable au charbon, les intérêts industriels eux-mêmes favorisant ce qui cause son déclin...

L'offensive contre l'accord de Paris - et contre les mesures Obama subséquentes - n'est pas faite pour le peuple américain mais pour la Chambre de commerce américaine : elle acclame l'attaque contre les mesures Obama, qualifiées de "mauvaises pour le business". Le populisme de M. Trump est une imposture. Avis à ses admirateurs en France...