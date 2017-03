Notre foi est sincère si elle nous remet en question

Acceptons-nous que nos manières de vivre et de croire "soient remises en question" par le Christ, lumière du monde ? Méditons avec Parole et prière et Hans Urs von Balthasar sur les textes de ce 4e dimanche de Carême :

Parole et prière, mars 2017 :

<< Le Christ est la lumière du monde. Une partie de notre âme reste aveugle. L'autre accepte la lumière, suivant ce qui nous dérange le moins. Accepterons-nous que nos manières de vivre et de croire soient remises en question, nous qui sommes censés croire et donc voir (Jean 9:30) ? Pourtant il s'agit d'être pénétrés de l'Esprit Saint comme Davis (première lecture : Samuel) et de devenir lumière (deuxième lecture : Ephésiens) ! Nous sommes affligés par le conformisme de la société de consommation qui nous conduit à un matérialisme intellectuel et pratique. Or, la foi a une exigence totalisante. La lumière veut pénétrer toute notre existence pour en chasser les ténèbres. Nous acceptons volontiers deux parts de nos vies : une part de lumière, une part de ténèbres, faisant coexister malheureusement l'une et l'autre. "L'aveugle lava la boue de ses yeux et il se vit lui-même. Les autres lavèrent l'aveuglement de leur coeur, et ils s'examinèrent eux-mêmes. Cet aveugle fut une bonne aubaine pour le Seigneur : par lui, il gagna de nombreux aveugles qu'il guérit de la cécité du coeur." (saint Ephrem, Diatessaron XVI:28). >>

Hans Urs von Balthasar :

<< Nous devons, comme l'aveugle-né, tirer à la lumière ce qui est obscur, le transférer afin qu'il devienne visible, qu'il ressemble à ce qui est éclairé par la lumière, et que, s'il se laisse transférer, il devienne lui-même lumière. En Ephésiens 5:8-14 comme dans le grand récit de l'évangile, il apparaît clairement que la lumière de Jésus non seulement éclaire mais transforme ce qui est éclairé en lumière qui rayonne et agit avec celle de Jésus. >>