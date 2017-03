Après le quintette de TF 1

Un débat significatif, certainement pas "décisif" :

Que dire du quintette d'hier soir ? Ce débat devait être "décisif" : il ne l'a pas été. Pouvait-il l'être ? Aphatie n'a pas tort de dire que ce spectacle donnait l'impression d'un débat de primaire. Manquait la dramaturgie (l'enjeu) des face-à-face de second tour.

Manquait aussi, sauf dans certaines envolées de JLM ou de MLP, la dimension-clé : celle de la souveraineté. Il est insignifiant de se poser en politiques quand notre démocratie est embourbée dans l'euro-marais : paysage "indéfinissable par définition" puisqu'il est destiné depuis le traité de Rome - soixante ans dans quatre jours - à dissoudre le politique dans le gestionnaire ; d'autant que la gestion se dissout dans le libre-échange depuis 1993 et 2007...

Professionnels ou non (le young Mr Macron est un débutant prometteur), nos politiciens invoquent l'UE. Or l'UE se dérobe par destination à toute idée de puissance continentale. L'invocation est donc une arnaque ! "Time is Monnet", disait de Gaulle : la réalité du projet bruxellois est dans les CETA, les TAFTA, l'élargissement illimité d'une UE plate-forme de libre-échange ; miser sur cette UE pour remplacer les démocraties nationales est un mirage ou un mensonge.

Je dis cela parce que je l'ai toujours pensé, depuis les années étudiantes ou nous collions dans Paris les affiches "à bas l'Europe des trusts" que nous imprimions la nuit dans un atelier de sérigraphie clandestin. Je ne le dis donc pas en faveur de Mme Le Pen. Ni en faveur de M. Mélenchon : bien inspiré quand il incrimine l'Argent [*], il se trompe de combat sur d'autres points : notamment en voulant détruire la fonction présidentielle, alors que ce n'est pas le moment d'affaiblir l'Etat encore plus.

______

[*] ainsi son excellente sortie d'hier soir sur Lafarge et Daech.