L'émission de France 2 sur les prêtres pédophiles

Déformation discutable d'un problème indiscutable :

Depuis que la pédophilie de prêtres ravage l'idée que notre temps se fait de l'Eglise, notre blog est clair sur ce sujet. Loin du déni pratiqué au début par des catholiques (clercs ou non), loin du relativisme (consistant à dire qu'il y a "plus de pédophiles ailleurs que dans l'Eglise"), nous avons dit que ce crime de la part de prêtres - configurés au Christ par leur ordination - est une atrocité encore infiniment plus grave que le même crime de la part de laïcs. Simple logique ! Le sacerdoce étant une vocation sans équivalent, le sacerdoce perverti est une horreur sans équivalent : un abîme métaphysique. Minimiser cette horreur et cet abîme serait minimiser le sacerdoce, donc montrer une absence de foi surnaturelle. On ne "défend" pas l'Eglise comme on "défend" un parti ou une corporation.

Quant à l'émission d'Elise Lucet hier soir, je ne lui fais pas les compliments d'Olivier Bobineau tout à l'heure à RND. Comme toutes les émissions de ce type, c'est une "enquête de terrain" transformée au montage en raccourcis polémiques : elle donne l'impression qu'il y a de nouveaux crimes et que le scandale continue ; que les mesures anti-pédophilie dans le clergé ne sont qu'effet de langage ; et que l'ensemble du clergé (pape inclus) est complice dans l'hypocrisie. Or les faits mentionnés dans l'émission étaient déjà connus. Les mesures prises par l'Eglise commencent à fonctionner, même si c'est encore inégal. Et l'accusation portée en pointillés contre l'ensemble du clergé est d'une injustice effarante... (La présentation faite de l'affaire argentine comme un grief anti-Bergoglio ressemble notamment à un trompe-l'oeil).

Reste le vrai et double problème : 1. que l'Eglise ait mis tant d'années à prendre conscience du cancer pédophile en son sein ; 2. qu'aujourd'hui l'hostilité d'une partie de la Curie envers le pape François (en général) bloque (en particulier) le travail de la commission - dont Marie Collins vient de démissionner pour nulle autre raison. Sur ce point je partage l'analyse de Bobineau : l'aile conservatrice de la hiérarchie catholique n'arrive pas à sortir d'une mentalité archaïque selon laquelle les affaires de l'Eglise - quelles qu'elles soient - ne regarderaient que le droit canon. La persistance de cette mentalité détruirait toute chance d'évangélisation au XXIe siècle... D'où la vaillance du combat réformateur entrepris par François. Que Dieu nous le garde !