Harcèlement, iniquités, trumpisme ! Uber démasqué...

"Oops, je ne serai pas le maître du monde..." Série noire pour Travis Kalanick :

Entreprise-fétiche d'un certain milieu hexagonal (politiquement : de Macron à Fillon [*]), Uber se lézarde au point que les observateurs économiques s'interrogent sur son avenir - malgré ses "70 milliards d'euros" de valorisation capitalistique... virtuelle.



► La semaine dernière, démission de Jeff Jones : le patron des "stratégies de ride-sharing" (partage de trajets entre particuliers) claque la porte - six mois après son arrivée - en expliquant que "les convictions qui ont guidé ma carrière ne correspondent pas à ce que j'ai vu et expérimenté chez Uber".

► Le 3 mars, sombres révélations : Uber avoue avoir mis en place un logiciel secret (Greyball) visant à éviter la police, ce qui nuit à la fiabilité des chauffeurs et à la sécurité des clients ; par ailleurs une enquête du New York Times démontre que l'on peut être chauffeur Uber avec de faux papiers.

► En février, 1. déballage par un ex-salarié : il accuse Uber d'être "un lieu de travail où le harcèlement est monnaie courante" ; 2. Indignation populaire sur les réseaux sociaux, à cause d'une vidéo catastrophique où l'on voit le fondateur d'Uber, Travis Kalanick, écraser de son mépris un chauffeur qui se plaint de la rémunération minable alors qu'il s'est lourdement endetté pour faire partie d'Uber : "Je vois que certains n'aiment pas assumer leur propre merde", lui lance Kalanick (innovateur en éthique entrepreneuriale).



► Fin janvier : à New York, alors que les taxis font grève pendant une heure à JFK pour protester contre le décret Trump anti-immigration, Uber annonce qu'il bloque ses tarifs. Comme pour briser la grève... Sachant que Kalanick vient d'être coopté dans le conseil économique de Trump, le public fait aussitôt le rapprochement : d'où un déferlement de hashtags #DeleteUber: (pour inciter à supprimer l'application) ; et l'annonce, au bout de 48 heures, que Kalanick ne rejoindra finalement pas le groupe des conseillers de Trump...

Apparemment il n'est pas si simple de "libérer les forces de l'entreprise", même quand on a - disent les Innovants - la chance de n'être pas français !

Attendons la suite.

_________

[*] Au France Digitale Day (sic) en septembre 2016 à La Villette ("one of the top tech events in France") , Fillon a promis une loi dont le résultat serait de protéger la sphère Uber contre le code français du travail. En ce sens il s'est montré encore plus libéral que Macron à Davos en janvier 2017 - qui a feint d'essayer de convaincre Kalanick de faire quelques concessions au droit français. En réponse, le Californien s'est esclaffé.