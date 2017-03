Carême : la pénitence, insignifiante au regard de la grâce

L'évangile de la Samaritaine lu par Hans Urs von Balthasar :

Hans Urs von Balthasar, sur Jean 4, 5-42 :

<< Le merveilleux entretien de Jésus avec la Samaritaine. Une première prévenance de la grâce est la demande de Jésus, de lui donner à boire. Une demande que la pécheresse ne comprend pas, bien qu'elle ne la refuse pas... Vient alors l'offre de l'eau vive, du don céleste de la vie éternelle : offre que la pécheresse est incapable de concevoir. Seule la troisième grâce se crée un accès au coeur fermé : la confession que Jésus donne à la femme en la tirant de son propre savoir... La femme est désormais accessible à la parole du "prophète" : l'entretien sur l'adoration de Dieu commence. En deux ou trois échanges, on arrive à l'adoration en esprit et en vérité, et à la révélation de Jésus par lui-même comme le Christ de Dieu. Ici l'eau de la grâce a pénétré jusqu'au fond de l'âme pécheresse, l'a purifiée et l'a poussée à l'action apostolique. La pénitence de la femme - le fait qu'elle reconnaisse de bon gré le péché qui lui est dit en face - est presque insignifiante en regard de la grâce qui détermine tout depuis le début.

Le vrai croyant considère sa pénitence accomplie devant Dieu comme un EFFET de la grâce magnanime de Dieu. C'est une POSSIBILITÉ, non une nécessité : la possibilité d'ACCOMPAGNER pendant quelques pas sur son chemin d'expiation le Fils faisant pénitence pour nous tous. >>