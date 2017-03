"Identité" et catholiques : mais enfin, de quoi parle-t-on ?

Répliques a illustré en grande partie la confusion mentale actuelle :

Ce samedi, l'émission d'Alain Finkielkraut s'intitulait : Le chrétien dans la cité. On s'attendait à ce que le sujet soit traité : par exemple sous l'angle du chrétien devant la présidentielle, ou devant le système économique, ou devant le coma civilisationnel consumériste... L'un des deux invités (l'avocat-blogueur Erwan Le Morhedec) était là pour parler du sujet. Mais l'autre invité (Laurent Dandrieu, de Valeurs actuelles) était là pour parler d'autre chose. Finkielkraut n'a pas empêché ce déraillement.



Presque tout de suite, Dandrieu a imposé le sujet de l'invasion migratoire - en lui ajoutant bien sûr la trahison du pape : pas seulement de François mais de tous les papes depuis saint Jean XXIII, premier à avoir trahi l'Occident comme chacun sait.



Le Morhedec s'est inscrit en faux contre ce détournement de sujet. Mieux vaudrait, a-t-il souligné, examiner le néant éthique et culturel de notre société riche... (Ce qui aurait permis de parler du rôle du disciple du Christ dans cette société : rôle civique et rôle apostolique).Finkielkraut a donné brièvement raison sur ce point à Le Morhedec.

Mais Finkielkraut sympathisait aussi avec l'idée fixe de Dandrieu ; au point de laisser ce dernier dévier le débat vers la question migratoire, sans lui faire remarquer que cette déviation sortait du sujet. L'émission n'a donc pas tenu (ou très partiellement et grâce au seul Le Morhedec) la promesse de son titre.

Tirons-en cinq leçons.

1. La "racialisation" de tous les débats a métastasé depuis vingt ans en France et en Europe. C'est la victoire psychologique de Daech. Car cette métastase est l'objectif stratégique de l'islamisme dans l'hémisphère Nord : amener les citoyens de souche à considérer tous les immigrés comme "des migrants" donc des musulmans donc des djihadistes, et ne plus voir la cité que sous cet angle qui aboutit à la guerre ethnique.

2. La racialisation des débats serait l'échec à la fois de la pensée (en général) et du christianisme (en particulier). Echec de la pensée si elle cède la place à l'idée fixe ; échec du christianisme s'il se laisse annexer.

3. L'annexion du christianisme à l'idée fixe de clan et de lieu est ce qu'on appelle aujourd'hui "identitarisme" (maladie de l'identité, comme la pneumonie est une maladie du poumon). C'est le sujet du livre de Le Morhedec [*] ; ce qui fait de ce livre un acte chrétien au vrai sens du terme - la foi en la personne du Christ -, alors que l'identitarisme est un christianisme sans le Christ : variante d'une posture séculière incompatible avec l'Evangile et la doctrine sociale de l'Eglise [**].



4. Dandrieu n'a pas manqué d'énoncer le sophisme de tous les cathos tombés dans l'idée fixe d'ultra-droite : que critiquer cette déviance serait tomber dans un "spiritualisme désincarné"... Est-ce à dire que pour avoir une attitude "incarnée" (concrète, responsable etc), il faut être dans l'idée fixe ?

5. Sur les réflexions de Le Morhedec : l'intelligence de la foi est le non-conformisme d'aujourd'hui. Mutatis mutandis, ne l'a-t-elle pas toujours été ?

__________

[*] Identitaire - Le mauvais génie du christianisme (Cerf).

[**] On s'étonne de voir certains membres de l'Eglise snober ce livre, comme s'il les perturbait.