Les "experts européens" favorables au glyphosate

Il fallait s'y attendre ! Mais l'UE est démentie par... la justice US :

Explication de Stéphane Foucart (Le Monde 17/03) :

<< Mercredi 15 mars, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a annoncé qu’elle ne considérait pas le glyphosate comme cancérogène ou mutagène, ouvrant la voie à sa ré-autorisation sur le Vieux Continent. Mais, la veille, la justice américaine rendait publics des documents internes de la société Monsanto, montrant que la firme a bénéficié de connivences au sein de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des Etats-Unis, où elle cherche à éviter un classement comme cancérogène du glyphosate. Ce dernier, principe actif du célèbre désherbant Roundup, est la pierre angulaire de son modèle économique, de même que le pesticide le plus utilisé du monde. Très attendue, la décision de l’ECHA, intervient après deux années d’âpres controverses entre experts, dont l’issue pourrait avoir des conséquences économiques considérables pour le secteur... >>

Les faits sont flagrants : la justice US et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) - qui classe le glyphosate comme cancérigène probable [*] - se fondent sur les études scientifiques publiées ; alors que l'ECHA bruxellois se fonde sur les documents confidentiels de l'industrie. En outre (avoue à Foucart l'un des "experts européens"), l'ECHA n'a étudié que le glyphosate pur, alors que les effets cancérogènes sont développés par le glyphosates inclus dans les produits commerciaux : "les pesticides à base de glyphosate contiennent des substances qui potentialisent la molécule et lui permettent notamment de pénétrer les cellules", souligne le journaliste scientifique.

Il faut lire l'intégralité de l'article de Stéphane Foucart : il montre sur quelles bases méthodologiques le CIRC réfute - aussi - le rapport American Health Study blanchissant le glyphosate. Il montre pourquoi l'attitude de l'ECHA suscite l'indignation des organisations non-gouvernementales. Et il révèle qu'une cour fédérale de Californie vient de lever les scellés de documents Monsanto, dans le procès qui oppose la multinationale aux familles de centaines de travailleurs agricoles ayant développé un cancer sous l'action du glyphosate. Parmi ces documents qui vont être divulgués : de lourds indices de connivence entre Washington et Monsanto... Les juges US s'intéressent à la façon dont furent fabriqués (et publiés) certains articles concluant que le glyphosate ne constituait "aucun risque potentiel pour les humains" [**]. Le procès américain poussera-t-il la Commission de l'UE à regretter d'avoir freiné l'interdiction du glyphosate - et d'avoir laissé les experts européens se reposer sur les argumentaires de l'industrie ?

_________

[*] "Cancérigène" : terme français. Les anglophones (donc aussi nos médias) disent "cancérogène".

[**] Les mêmes méthodes furent employés naguère par les cigarettiers pour nier le lien tabac-cancer, puis par les pétroliers pour nier le changement climatique.